Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Heyecanlı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Avukat olmak

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Memleket meseleleri

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik ve etrafındaki olaylara kayıtsız kalan insanlar

En büyük pişmanlığım… Fazla ön yargılı oluşum ve söylemek istediğim şeyleri çok düşündüğüm için söyleyemem

En büyük sevincim… Başka bir insanı güldürebilmek ve neşelendirmek

Hayatımın dönüm noktası… Surlariçinde bir barda garsonluğa başlayıp çok değerli insanlar tanıdım ve bu insanlarla tanışmak hayatımda çok şeyin iyi yönde değişmesine neden oldu ve daha aktif ve üretken bir insana dönüşmeme sebebiyet verdi

Beni en çok etkileyen yazar… Sabahattin Ali

Başucumdaki kitap… Çalıkuşu

En keyif aldığım müzik… Fairuzun tüm şarkıları

En son izlediğim film… Hobbit

Kendim için son aldığım şey… Minik bir not defteri

Dolabımdaki en gereksiz şey… Gereksiz bir şeyim yok hayatımda gereksiz şeylere yer vermem

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kitap ve takı

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kalbim kırıldığında sivri dilli olduğum gerçeğini değiştirmek isterdim

Kendimde beğendiğim özellik.. Saçlarım ve her şeyin düzenli olmasını isteme takıntım

Olmasa da olur… Sosyal medya

Olmazsa olmaz… Kahve ve yemek

En iyi yaptığım yemek… Sheperd’s Pie

Hayalimdeki dünya… Barışın ve dürüstlüğün her şeyden önemli olduğu, yeşil bir dünya

Aşk benim için… Benim için çok arka planda olsa da sağlıklı olduğu sürece insanları mutlu edip güzel şeyler başarmasına yarayan bir duygu

Onunla çok tanışmayı isterdim… Sidse Babett Knudsen

Görmek istediğim yer… İtalya

Mutlaka yapmak istediğim… Bu hayata unutulmayacak bir iz bırakarak ölme

Son olarak söylemek istediklerim… Barışın ve mutluluğun her zaman birinci önceliğimizin olduğu, düzenbazların ve yalancıların hesap vereceği bir düzen için hep birlikte çalışalım.