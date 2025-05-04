Barışın ve dürüstlüğün her şeyden önemli olduğu, yeşil bir dünya
Portre / Ahmet Kürt – Üniversite Öğrencisi
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Heyecanlı
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Avukat olmak
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Memleket meseleleri
Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik ve etrafındaki olaylara kayıtsız kalan insanlar
En büyük pişmanlığım… Fazla ön yargılı oluşum ve söylemek istediğim şeyleri çok düşündüğüm için söyleyemem
En büyük sevincim… Başka bir insanı güldürebilmek ve neşelendirmek
Hayatımın dönüm noktası… Surlariçinde bir barda garsonluğa başlayıp çok değerli insanlar tanıdım ve bu insanlarla tanışmak hayatımda çok şeyin iyi yönde değişmesine neden oldu ve daha aktif ve üretken bir insana dönüşmeme sebebiyet verdi
Beni en çok etkileyen yazar… Sabahattin Ali
Başucumdaki kitap… Çalıkuşu
En keyif aldığım müzik… Fairuzun tüm şarkıları
En son izlediğim film… Hobbit
Kendim için son aldığım şey… Minik bir not defteri
Dolabımdaki en gereksiz şey… Gereksiz bir şeyim yok hayatımda gereksiz şeylere yer vermem
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kitap ve takı
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kalbim kırıldığında sivri dilli olduğum gerçeğini değiştirmek isterdim
Kendimde beğendiğim özellik.. Saçlarım ve her şeyin düzenli olmasını isteme takıntım
Olmasa da olur… Sosyal medya
Olmazsa olmaz… Kahve ve yemek
En iyi yaptığım yemek… Sheperd’s Pie
Hayalimdeki dünya… Barışın ve dürüstlüğün her şeyden önemli olduğu, yeşil bir dünya
Aşk benim için… Benim için çok arka planda olsa da sağlıklı olduğu sürece insanları mutlu edip güzel şeyler başarmasına yarayan bir duygu
Onunla çok tanışmayı isterdim… Sidse Babett Knudsen
Görmek istediğim yer… İtalya
Mutlaka yapmak istediğim… Bu hayata unutulmayacak bir iz bırakarak ölme
Son olarak söylemek istediklerim… Barışın ve mutluluğun her zaman birinci önceliğimizin olduğu, düzenbazların ve yalancıların hesap vereceği bir düzen için hep birlikte çalışalım.