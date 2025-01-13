Barış Sel'in 'sahte diploma' duruşması 21 Ocak'a ertelendi

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTBÜ) başlatılan "sahte diploma" soruşturması kapsamında yargılanan eski Mağusa Polis Müdürü Barış Sel'in Pİ duruşması ertelendi.

Duruşmanın ertelenme nedeni, Sel'in avukatı Mustafa Asena'nın rahatsızlığı olarak ifade edildi.

Sel'in Pİ duruşması 21 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

Sel, yargı süreci başlayan ve sahte diploma aldığı iddia edilen ilk isim oldu. Sel, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından Mağusa Polis Müdürü görevinden alınmıştı.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı Mart 2024'teki mahkemesinin ardından yaptığı açıklamasında Sel, "Polis Genel Müdürü'nün komplosuna kurban gittiğini" iddia etmişti. Kendisinin Polis Genel Müdürü olmak için en iyi aday olduğunu ancak mevcut müdür tarafından önünün kesildiğini savunan Sel, "çamur at izi kalsın" mantığıyla hareket edildiğini öne sürmüştü.

Sel, 75 bin TL teminat ve iki KKTC yurttaşının 750 bin TL kefalet senedi imzalaması, ayrıca yurt dışına çıkışının yasaklanması şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.