Barış Sel’in duruşması 20 Şubat’a ertelendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel’in ilk tahkikat duruşması 20 Şubat'a ertelendi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Uğur huzurunda görüşülen bugünkü duruşmada, Başsavcılık adına Savcı Yardımcısı Fatma Damdelen, avukatlar Doğa Zeki adına Özen Yapıcı ile Mustafa Asena Ofisi’nden Mustafa Uluğ hazır bulundu.

Mahkeme, “itham ve ilk tahkikat duruşması” için davanın 20 Şubat Perşembe gününe ertelenmesi emri verdi.

Bu arada, KSTU soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz de mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı Serdal Gündüz sahte diploma duruşmalarının tümünde diğer zanlılarla birlikte mahkemeye çıkarılacak.