Barış Sel, Mağusa Polis Müdürü görevinden alındı

"Sahte diploma" soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Barış Sel'in, Mağusa Polis Müdürü görevinden alındığı öğrenildi.

Konuyla ilgili YENİDUZEN'e konuşan Sel'in avukatı Mustafa Asena, duruşmanın devam ettiği sırada Sel'in görevden alındığını söyledi.

Asena, Sel'in odasının boşaltılmaya başladığını, eşyalarını almak üzere Mağusa Polis Müdürlüğüne gittiğini ifade etti.

"Kuni'yi kastetmedi"

Asena açıklamasında ayrıca, Sel'in mahkemede "bana polis müdürü tarafından komplo kuruldu" sözleriyle, mevcut Polis Genel Müdürü Kasım Kuni'yi değil, Kuni yerine müdürlüğe vekalet eden yardımcıya söylediğini ifade etti.

Asena, Kuni'nin eşinin rahatsızlığı nedeniyle görev başında olmadığını, vekalet eden kişinin ise Sel ile sorunu olduğunu iddia etti.

Barış Sel mahkemede söz almış ve göz yaşlarına hakim olamayarak, polis genel müdürü olmaması için kendisine komplo kurulduğunu iddia etmişti.