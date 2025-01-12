"Barış, küçük adımlarla başlar ve sevgiyle büyür. Birlikte, huzurlu bir dünya kurabiliriz"
"Hayatı ertelemeden, her anı dolu dolu yaşamalıyız. Barış, küçük adımlarla başlar ve sevgiyle büyür. Birlikte, huzurlu bir dünya kurabiliriz."
Sonay DEMİRPENÇE
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Neşeli
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Teknik direktör olmak isterdim
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İş yerim
Kayıtsız kalamadığım şey.. Saygısızlık
En büyük pişmanlığım.. Pişmanlığın yoktur
En büyük sevincim… Hedeflerimi başarmak
Hayatımın dönüm noktası… Barımın açılması
En keyif aldığım müzik… Barış Manço şarkıları
En son izlediğim film… Kabin bagajı
Kendim için son aldığım şey… Mont
Dolabımdaki en gereksiz şey… Eski giysilerim
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Fenerbahçe forması
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnsanlara erkenden güvenmek
Kendimde beğendiğim özellik… Saygılı oluşum
Olmasa da olur… Galatasaray
Olmazsa olmaz… Fenerbahçe
En iyi yaptığım yemek… Makarna
Hayalimdeki dünya… Savaşsız bir dünya
Aşk benim için… Saygı ve eğlence
Onunla çok tanışmayı isterdim… Volkan Demirel
Görmek istediğim yer… Amerika
Mutlaka yapmak istediğim.. Hayallerimi gerçekleştirmek
Son olarak söylemek istediklerim…. Hayatı ertelemeden, her anı dolu dolu yaşamalıyız. Barış, küçük adımlarla başlar ve sevgiyle büyür. Birlikte, huzurlu bir dünya kurabiliriz.