Sonay DEMİRPENÇE

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Neşeli

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Teknik direktör olmak isterdim

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İş yerim

Kayıtsız kalamadığım şey.. Saygısızlık

En büyük pişmanlığım.. Pişmanlığın yoktur

En büyük sevincim… Hedeflerimi başarmak

Hayatımın dönüm noktası… Barımın açılması

En keyif aldığım müzik… Barış Manço şarkıları

En son izlediğim film… Kabin bagajı

Kendim için son aldığım şey… Mont

Dolabımdaki en gereksiz şey… Eski giysilerim

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Fenerbahçe forması

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnsanlara erkenden güvenmek

Kendimde beğendiğim özellik… Saygılı oluşum

Olmasa da olur… Galatasaray

Olmazsa olmaz… Fenerbahçe

En iyi yaptığım yemek… Makarna

Hayalimdeki dünya… Savaşsız bir dünya

Aşk benim için… Saygı ve eğlence

Onunla çok tanışmayı isterdim… Volkan Demirel

Görmek istediğim yer… Amerika

Mutlaka yapmak istediğim.. Hayallerimi gerçekleştirmek

Son olarak söylemek istediklerim…. Hayatı ertelemeden, her anı dolu dolu yaşamalıyız. Barış, küçük adımlarla başlar ve sevgiyle büyür. Birlikte, huzurlu bir dünya kurabiliriz.