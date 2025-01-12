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"Barış, küçük adımlarla başlar ve sevgiyle büyür. Birlikte, huzurlu bir dünya kurabiliriz"

"Barış, küçük adımlarla başlar ve sevgiyle büyür. Birlikte, huzurlu bir dünya kurabiliriz"

"Hayatı ertelemeden, her anı dolu dolu yaşamalıyız. Barış, küçük adımlarla başlar ve sevgiyle büyür. Birlikte, huzurlu bir dünya kurabiliriz."

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Sonay DEMİRPENÇE

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…  Neşeli

 

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Teknik direktör olmak isterdim

 

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İş yerim

 

Kayıtsız kalamadığım şey.. Saygısızlık

 

En büyük pişmanlığım.. Pişmanlığın yoktur

 

En büyük sevincim…  Hedeflerimi başarmak

 

Hayatımın dönüm noktası…  Barımın açılması

 

En keyif aldığım müzik… Barış Manço şarkıları

 

En son izlediğim film… Kabin bagajı

 

Kendim için son aldığım şey… Mont

 

Dolabımdaki en gereksiz şey… Eski giysilerim

 

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Fenerbahçe forması

 

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnsanlara erkenden güvenmek

 

Kendimde beğendiğim özellik… Saygılı oluşum

 

Olmasa da olur… Galatasaray

 

Olmazsa olmaz… Fenerbahçe

 

En iyi yaptığım yemek… Makarna

 

Hayalimdeki dünya… Savaşsız bir dünya

 

Aşk benim için… Saygı ve eğlence

 

Onunla çok tanışmayı isterdim… Volkan Demirel

 

Görmek istediğim yer… Amerika

 

Mutlaka yapmak istediğim.. Hayallerimi gerçekleştirmek

 

Son olarak söylemek istediklerim…. Hayatı ertelemeden, her anı dolu dolu yaşamalıyız. Barış, küçük adımlarla başlar ve sevgiyle büyür. Birlikte, huzurlu bir dünya kurabiliriz.

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