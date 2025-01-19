"Barış içinde, çocukların ölmediği bir dünya hayal ediyorum"
PORTRE / Erden Pekri – Hukukçu
Muhabir : Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam: Sezgisel
Şu an yaptığım işi yapmasaydım: Adli Tıp Uzmanı
Benim gündemimi en fazla meşgul eden: Siyaset ve ülke sorunları
Kayıtsız kalamadığım şey: İftiraya uğramak
En büyük pişmanlığım: Dedemin son günlerinde yanında istediğim kadar olamamak
En büyük sevincim: Sevincim, mutluluğum ailemin her koşulda bana destek çıkıp arkamda durması ve yanımda olması
Hayatımın dönüm noktası: Hukuk fakültesini kazanmak
Beni en çok etkileyen yazar: Oğuz Atay
Başucumdaki kitap: Harper Lee - Bülbülü Öldürmek
En keyif aldığım müzik: Türkçe Rock
En son izlediğim film: Brave Heart
Kendim için son aldığım şey: Bilgisayar
Dolabımdaki en gereksiz şey: Bozuk el feneri
Benim için alınabilecek en güzel hediye: Kalıcı olabilecek, bitmeyen tükenmeyen her şey
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey: Ani ve hızlı sinirlenme
Kendimde beğendiğim özellik: Sezgilerimde yanılmamak
Olmasa da olur: Çok şaşıracaksınız belki ama ilk aklıma gelen Molehiya
Olmazsa olmaz: Kişiliğimden ödün vermemek
En iyi yaptığım yemek: Fırında et ve menemen
Hayalimdeki dünya: Barış içinde, çocukların ölmediği, insani duyguların günden güne geliştiği bir dünya
Aşk benim için: Bir yüreğin diğerine dokunduğu, kelimelere sığmayan, gözlerde ve kalpte saklı derin bir hissediştir
Onunla çok tanışmayı isterdim: Mustafa Kemal Atatürk
Görmek istediğim yer: Japonya
Mutlaka yapmak istediğim: Dünyayı olabildiğince gezmek
Son olarak söylemek istediklerim: Unutmayalım ki her insanın iki ölümü vardır. Birincisi bedenimizde nefes alıp verme kesilince, diğeri ise adımızı son bilen kişi öldüğünde. O yüzden insan biriktirmeli, ad'ı elimizden geldiği kadar yaşatmalı