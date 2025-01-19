"Barış içinde, çocukların ölmediği bir dünya hayal ediyorum"

Muhabir : Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam: Sezgisel

Şu an yaptığım işi yapmasaydım: Adli Tıp Uzmanı

Benim gündemimi en fazla meşgul eden: Siyaset ve ülke sorunları

Kayıtsız kalamadığım şey: İftiraya uğramak

En büyük pişmanlığım: Dedemin son günlerinde yanında istediğim kadar olamamak

En büyük sevincim: Sevincim, mutluluğum ailemin her koşulda bana destek çıkıp arkamda durması ve yanımda olması

Hayatımın dönüm noktası: Hukuk fakültesini kazanmak

Beni en çok etkileyen yazar: Oğuz Atay

Başucumdaki kitap: Harper Lee - Bülbülü Öldürmek

En keyif aldığım müzik: Türkçe Rock

En son izlediğim film: Brave Heart

Kendim için son aldığım şey: Bilgisayar

Dolabımdaki en gereksiz şey: Bozuk el feneri

Benim için alınabilecek en güzel hediye: Kalıcı olabilecek, bitmeyen tükenmeyen her şey

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey: Ani ve hızlı sinirlenme

Kendimde beğendiğim özellik: Sezgilerimde yanılmamak

Olmasa da olur: Çok şaşıracaksınız belki ama ilk aklıma gelen Molehiya

Olmazsa olmaz: Kişiliğimden ödün vermemek

En iyi yaptığım yemek: Fırında et ve menemen

Hayalimdeki dünya: Barış içinde, çocukların ölmediği, insani duyguların günden güne geliştiği bir dünya

Aşk benim için: Bir yüreğin diğerine dokunduğu, kelimelere sığmayan, gözlerde ve kalpte saklı derin bir hissediştir

Onunla çok tanışmayı isterdim: Mustafa Kemal Atatürk

Görmek istediğim yer: Japonya

Mutlaka yapmak istediğim: Dünyayı olabildiğince gezmek

Son olarak söylemek istediklerim: Unutmayalım ki her insanın iki ölümü vardır. Birincisi bedenimizde nefes alıp verme kesilince, diğeri ise adımızı son bilen kişi öldüğünde. O yüzden insan biriktirmeli, ad'ı elimizden geldiği kadar yaşatmalı