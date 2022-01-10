Barış için tiyatro ve anlamlı teşekkür

Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı İzel Seylani'nin de rol aldığı Kıbrıs Tiyatro Organizasyonu'nun (THOC) "Aristofanes Fındık Kabuğu İçinde” kadrosu, YENİDÜZEN'e anlamlı bir anı fotoğrafı ile teşekkür etti.

Kıbrıs tiyatrosu 2021-22 oyun programında yer alan Costas Silvestros’un yönettiği oyununun yeni dönem prömiyeri "barış için tiyatro" anlayışı ile gazetemizde geniş olarak yer almıştı.

Oyunun haber ve fotoğrafları Murat Obenler'in izlenimleri ile gazetemize yansımış, Yenidüzen Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı da prömiyere katılmıştı.

THOC’un Merkez Sahne - Evis Gavrielides Salonu’nda 8 Ocak Cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilen prömiyer ile 50 yıllık THOC tarihinde de bir ilk yaşanmış ve İzel Seylani sözleşmeli olarak bu sahneye çıkan ilk Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı olmuştu; oyunda Ritsos’un barış şiiri her iki dilde seslendirildi.

Yönetmenliğini Costas Silvestros’un, müziklerini ise Christina Argyri’nin yaptığı oyunda,Konstantinos Andronikou, Pinelope Vassiliou, George Evagorou, Klitos Komodikis, İzel Seylani, Stella Philippidou, Maria Philippou ve Niovi Charalambous rol alıyor. Oyuncular, YENİDÜZEN gazetesi ile birlikte sevgilerini ve teşekkürlerini bizlerle paylaştı.