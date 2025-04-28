“Barış için faydalı olmayan unsurları zayıflatmak için çalışmalar yapacağız”

İki toplumlu Gençlik Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum üyesi Maria Diplaru, Kıbrıs’ta barış kültürü oluşturulmasının Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına katkı koyabileceğini kaydetti. Diplaru, siyasi iradenin de çözüm ve yeniden birleşmeyi getireceğini söyledi.

Politis gazetesine röportaj veren Diplaru, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumu arasındaki temaslara verilecek kurumsal desteğin, yeniden birleşmiş bir ülkeye dönüşüm için önemli olduğunu ve komitenin, çözüm ile barış için faydalı olmayan unsurların zayıflatılmasını sağlamak yönünde çalışacağını kaydetti.

Habere göre Diplaru, gençlerin Kıbrıs sorunu gibi önemli konuya dahil edilmesi gerektiğine işaret ederek, Gençlik Teknik Komitesi kurulmasının, gençlerin Kıbrıs sorunuyla ilgili düşüncelerini dillendirme fırsatı sunacağını belirtti.

Diplaru, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumunun birbirine çok benzediğini ve Kıbrıs sorununa bir an önce çözüm bulunması gerektiğini de vurgulayarak, komitenin bunun için çalışacağını ifade etti.