Barış aktivistleri cezaevi önünde toplandı, barış şarkılarıyla Hürben'e destek verdi
Bir grup barış aktivisti, Merkezi Cezaevi önünde toplanarak, vicdani retçi Mustafa Hürben'e destek belirtti.
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Bir grup barış aktivisti, Merkezi Cezaevi önünde toplanarak, vicdani retçi Mustafa Hürben'e destek belirtti.
Çorba pişirip, gitar ve piyanolarla müzik yapan, barış şarkıları söyleyen aktivistler, Hürben'e destek mesajları verdi.
Hürben, Salı günü "vicdani reddi yasallaştırmayan" Meclis önünde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Hürben'in yarın dabah serbest bırakılması bekleniyor.
Mustafa Hürben, seferberliğe girmeyi reddederek Askeri Mahkemede yargılanmış, 800 TL para cezası ödemesi, aksi halde 3 gün süreyle hapse gönderilmesi kararlaştırılmıştı.
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Etiketler : Mustafa Hürben