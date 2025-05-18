"Barış, adalet ve sevginin hüküm sürdüğü bir dünya"

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Enerjik

Şu an yaptığım işi yapmasaydım.. Avukat olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İçerik üretmek

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Pişmanlığım yok aklım yapamadıklarımda

En büyük sevincim… Sevdiklerimin yanımda olması

Hayatımın dönüm noktası… İçerik üreticisi olmak için sayfayı açtığım ilk gün

Beni en çok etkileyen yazar… Ahmet Batman

Başucumdaki kitap.. Başucumda kitap dışında her şey var

En keyif aldığım müzik.. Sezen Aksu

En son izlediğim film… Takıntılar

Kendim için son aldığım şey… Çanta

Dolabımdaki en gereksiz şey… Kullanmadığım giysiler

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Tatil

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Duygusallığım

Kendimde beğendiğim özellik… Fevri Çıkışlarım

Olmasa da olur… Bazı akrabalar

Olmazsa olmaz….Telefonum

En iyi yaptığım yemek… Magarına bulli

Hayalimdeki dünya…. Barış, adalet ve sevginin hüküm sürdüğü

Aşk benim için… Ruh ikizinle hayatı paylaşmak

Onunla çok tanışmayı isterdim… Çocukluğumla

Görmek istediğim yer… Afrika

Mutlaka yapmak istediğim… Kendi iş yerimi açıp ayni zamanda oyuncu olmak

Son olarak söylemek istediklerim… Başarı çalınamaz. Kendin için harekete geç ve başar. Mutlu olduğun ve emek verdiğin her yer sana çicek bahçeleri sunacaktır.