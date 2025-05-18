"Barış, adalet ve sevginin hüküm sürdüğü bir dünya"
"Barış, adalet ve sevginin hüküm sürdüğü bir dünya"
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Enerjik
Şu an yaptığım işi yapmasaydım.. Avukat olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İçerik üretmek
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… Pişmanlığım yok aklım yapamadıklarımda
En büyük sevincim… Sevdiklerimin yanımda olması
Hayatımın dönüm noktası… İçerik üreticisi olmak için sayfayı açtığım ilk gün
Beni en çok etkileyen yazar… Ahmet Batman
Başucumdaki kitap.. Başucumda kitap dışında her şey var
En keyif aldığım müzik.. Sezen Aksu
En son izlediğim film… Takıntılar
Kendim için son aldığım şey… Çanta
Dolabımdaki en gereksiz şey… Kullanmadığım giysiler
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Tatil
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Duygusallığım
Kendimde beğendiğim özellik… Fevri Çıkışlarım
Olmasa da olur… Bazı akrabalar
Olmazsa olmaz….Telefonum
En iyi yaptığım yemek… Magarına bulli
Hayalimdeki dünya…. Barış, adalet ve sevginin hüküm sürdüğü
Aşk benim için… Ruh ikizinle hayatı paylaşmak
Onunla çok tanışmayı isterdim… Çocukluğumla
Görmek istediğim yer… Afrika
Mutlaka yapmak istediğim… Kendi iş yerimi açıp ayni zamanda oyuncu olmak
Son olarak söylemek istediklerim… Başarı çalınamaz. Kendin için harekete geç ve başar. Mutlu olduğun ve emek verdiğin her yer sana çicek bahçeleri sunacaktır.