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"Barış, adalet ve sevginin hüküm sürdüğü bir dünya"

"Barış, adalet ve sevginin hüküm sürdüğü bir dünya"

"Barış, adalet ve sevginin hüküm sürdüğü bir dünya"

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Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Enerjik

 

Şu an yaptığım işi yapmasaydım.. Avukat olurdum

 

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İçerik üretmek

 

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

 

En büyük pişmanlığım… Pişmanlığım yok aklım yapamadıklarımda

 

En büyük sevincim… Sevdiklerimin yanımda olması

 

Hayatımın dönüm noktası… İçerik üreticisi olmak için sayfayı açtığım ilk gün

 

Beni en çok etkileyen yazar… Ahmet Batman

 

Başucumdaki kitap.. Başucumda kitap dışında her şey var

 

En keyif aldığım müzik.. Sezen Aksu

En son izlediğim film… Takıntılar

 

Kendim için son aldığım şey… Çanta

 

Dolabımdaki en gereksiz şey… Kullanmadığım giysiler

 

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Tatil

 

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Duygusallığım

 

Kendimde beğendiğim özellik… Fevri Çıkışlarım

 

Olmasa da olur… Bazı akrabalar

 

Olmazsa olmaz….Telefonum

 

En iyi yaptığım yemek… Magarına bulli

 

Hayalimdeki dünya…. Barış, adalet ve sevginin hüküm sürdüğü

 

Aşk benim için… Ruh ikizinle hayatı paylaşmak

 

Onunla çok tanışmayı isterdim… Çocukluğumla

 

Görmek istediğim yer… Afrika

 

Mutlaka yapmak istediğim… Kendi iş yerimi açıp ayni zamanda oyuncu olmak

 

Son olarak söylemek istediklerim… Başarı çalınamaz. Kendin için harekete geç ve başar. Mutlu olduğun ve emek verdiğin her yer sana çicek bahçeleri sunacaktır.

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