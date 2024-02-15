Barikatlardaki poliçe kesintileri "yol yapılacağı" iddiasıyla devam edecek

Bakanlar Kurulu, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım kapsamında geçiş noktalarındaki geçişlerde uygulanan katkı kesintisi uygulamasına devam edilmesine yönelik bir yasa gücünde kararname yayımladı.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararnamede, söz konusu katkı kesintisinin karayollarının güçlendirilmesi, yapılması ve/veya yol ve trafik güvenliği için uygulanmaya devam edilmesi kararı aldığı kaydedildi.

Kararnamede, geçiş noktalarında görev alan ve poliçe düzenleme yetkisi bulunan sigorta şirketlerince geçişlerde uygulanan katkı kesintileriyle Gelir ve Vergi Dairesi'nde bu amaçla açılan hesapta oluşturulacak fon kaynağının, Maliye Bakanlığı'nın kontrolünde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile istişare edilerek kullanılacağı belirtildi.