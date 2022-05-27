Barikatlarda ‘hızlı geçiş’ sözü

Ada içi geçiş noktalarında araç ve yaya kuyruklarının önlenmesi için tedbir alınacağı ve yeni bir dönem başlayacağı duyuruldu. Geçiş noktaların altyapı düzenlenmesini Ekonomik Örgütler Platformu üstlenecek.

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay başkanlığında sivil toplum örgütleri ile birlikte barikatlardan hızlı geçiş için bir çalışma başlatıldı.



“Geçişlerde büyük bir değişim yaşanacak” iddiası ortaya koyan Başbakanlık, yaşanan sorunların çözümü ile ilgili oluşturulan komitenin çalışmaya başladığını ifade etti.



Komite Başkanlık görevine UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay getirildi. Komitede ayrıca UBP Lefkoşa Milletvekilleri Ahmet Savaşan ile Alişan Şan, Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Karayolları Dairesi, Polis muhaceret yetkilileri ve Ekonomik Örgütler Platformu temsilcileri yer alıyor.



Canaltay: Yapılacak düzenlemelerle kapılardaki rahatlama gözle görülecektir



Hedefin önce kısa sonra da uzun vadede yapılacakları hayata geçirmek olduğunu ifade eden Canaltay, ülke ekonomisine ivme kazandıracak düzenlemeler için kolları sıvadıklarını söyledi. Canaltay, hem Kıbrıslı Rumların hem de turistlerin güneyden kuzeye ve kuzeyden güneye geçişlerin kısa sürede rahatlatılacağını söz verdi; bu adımın, ülke ekonomisine de ciddi kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

Komitenin alacağı kararlar ile geçişlerin daha rahat yapılabileceğine dikkat çeken Canaltay, “Bilgisayarların yavaşlığı, muhaceret görevlilerinin sayı olarak yetersizliği, sıkışıklığın artmasına neden olurken, yapısal anlamda da sorunlar yaşanıyor. Bu konularla ilgili hafta başında Başbakan Ünal Üstel’in Başkanlığında Ekonomik Örgütler Platformu yetkililerinin de katıldığı bir toplantı daha yaptık. Bugün ayrıca yaptığımız toplantıda Maliye Bakanlığı’nı toplantıya çağırdık ve alacağımız tedbirlerin neler olduğunu görüştük” dedi.



Canaltay, düzenlemelerin mali olarak da mümkün olduğunu vurguladı ve Ekonomik Örgütler Platformu’nun da maddi olarak sorumluluk üstleneceğini söyledi. Canaltay, işbirliği için Ekonomik Örgüt Başkanlarına teşekkür etti.

Canaltay, Ekonomik Örgütler Platformu’nun kapıların tüm düzenlemesini, alt yapı, üst yapı ve bakım ve onarım konusunda kendilerine düşen görevi yapacaklarını ifade ederek bu konuda kendileri ile bir protokol imzalanacağını söyledi.

Geçişlerin yavaşlaması ile ilgili sigorta şirketleri ile de bir çalışma gerçekleştireceklerini ifade eden Canaltay, şöyle devam etti:

“En büyük problem Beyarmudu (Pergama) kapısında yaşanıyor. İngiliz Üstleri ile de görüşerek kapının genişletilmesi veya biraz daha geri alınmasını talep ettik. Köprünün projesi Planlama İnşaat Dairesi tarafından çizilmiştir. Bunların yapılması ile bu kapıda bir rahatlama olacaktır.

Lefkoşa’daki Lokmacı kapısında kabinlerin yerleri ve kabinler de değiştirilecektir. Burada komple bir değişim yapılarak bu kapıda da bir rahatlama sağlanacaktır.”

Metehan’da büyük bir değişime gidiyoruz



Metehan (Kermia/AyDemet) barikatında büyük bir değişime gidileceğini anlatan Canaltay, buradaki değişiminin Ekonomik Örgütler Platformu ile birlikte yapılacağını söyledi.