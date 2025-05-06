Barçın: “Yasalara uymak bu toplumun sizden beklediği en büyük icraattır, yasalara uymuyorsunuz”

Genel Kurulda söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i eleştirdi.

Barçın, Dinçyürek’in özel kalem müdürünün sopalarla, bıçaklarla kavgaya karıştığını, polis tarafından aranıp bulunamadığını söyleyerek, bu durumda Sağlık Bakanı’nın personel yönetiminden söz edemeyeceğini belirtti. Barçın, Dinçyürek’i Sağlık Bakanlığı’nın itibarını hiçe saymakla da suçladı.

Barçın, Sağlık Bakanlığı’nın hayatını kaybeden bir hasta için ödeme yaptığını da söyledi.

Yerinden söz alan Sağlık Bakanı Dinçyürek, “Hasta taburcu olduğu gün faturası kesildi. Fatura şubat ayı içinde Sağlık Bakanlığı’nın denetimine geldi” dedi.

Dinçyürek, özel kalemi için de, “Hastaydı ve yıllık izindeydi. Kronik rahatsızlığı vardı. Dinlenmesi gerekiyordu” dedi.

Konuşmasına devam eden CTP milletvekili Barçın, sağlıkta komiteye çekilen yasa tasarına işaret ederek, asistan hekimlerin özveriyle çalıştığını ama onlara verilen sözlerin tutulmadığını, hükümetin verdiği hiçbir sözü tutmadığını belirtti.

Bedelli askerlik konusunda hükümetin tutumunu eleştiren Barçın, bu konuda 42 gündür adım atılmadığını ancak CTP’nin ivediliğine ret oyu verildiğini kaydetti. Barçın, “İnsanların umutlarıyla oynamaktan vazgeçin” dedi.

Orman Dairesi tarafından sözleşmeli olarak işe alınan yangın hazır kuvvet ekibi ile ilgili de konuşan Barçın, bu sözleşmede yasalara aykırılık olduğunu savundu. Barçın, bunu daha önce de söylediğini ve bu konuda adım atılması için ilgililere süre tanıdığını anımsattı.

Barçın, verdiği sürenin dolduğunu bu nedenle Perşembe günü Çalışma Dairesi’ne bu konuda şikayette bulunacağını dile getirerek, “Yasalara uymak bu toplumun sizden beklediği en büyük icraattır. Yasalara uymuyorsunuz” dedi.

Meclise asgari ücretin ırka ve tabiata dayalı farklı ödenmesini düzenleyen bir yasa tasarısı gönderildiğini söyleyen ve bunu eleştiren Devrim Barçın, aynı işi yapanlara ırkı ve tabiatı nedeniyle yüzde 30 az ödeme yapılacağını ifade etti.

Barçın, bu yasa tasarısını hazırlayan hükümetin 1 Mayıs’ı kutlanmaktan gocunmadığını da söyledi.

Hayat Pahalılığı konusunda da konuşan ve bu konuda da hükümeti eleştiren Barçın, asgari ücretlinin 4 ayda 5 bin 685 TL daha az mal ve hizmet aldığını belirtti.