Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi (SAM) Yıl Sonu Gösterisi dün yapıldı. Çocuklar, gençler ve yetişkinler, bir yıl boyunca yaptığı çalışmaları, beğeniye sundu.

Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde Hüseyin Kıral’ın sunumuyla gerçekleştirilen etkinliğe Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilleri Devrim Barçın, Sami Özuslu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve eşi Mürvet Karavezirler, belediye meclis üyeleri, bölge muhtarları katıldı.

Etkinlikte ilk olarak resim, seramik ve ahşap atölyelerinin sergileri açıldı. Sergide yer alan eserler, konuklarda hayranlık uyandırdı.

Yıl sonu gösterisinde SAM öğrencileri, dans, bale, jimnastik, halk dansları gösterileri sundu, koro söylediği şarkılarla herkesi coşturdu.

Minikler ve gençlerin sahne performansı ayakta alkışlandı, eğitmenlerinin ortaya koyduğu emek tebrik edildi.

Gecenin sonunda Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi (SAM) eğitmenlerine yine ele emeği göz nuru seramikten isimlerine üretilmiş olan teşekkür hediyeleri verildi.

Barçın: SAM’da sevgi, emek ve umut da var

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Devrim Barçın, Lefkoşa’dan Değirmenlik bölgesine gelirken kendini evine gelirmiş gibi hissettiğine işaret ederek Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin üretim ve eğitim alanında ortaya koyduğu çalışmaların ülkede tek olduğunu söyledi.

Sosyal Aktivite Merkezi’nin sadece aktivite yapılan bir yer olmadığını gördüğünü ifade eden Barçın, sevgi, emek ve umudun da var olduğu merkezde, nice çocukların yetiştirilmesini temenni etti.

Barçın, Özle Türkel Aktivite Merkezi’nin yönetimini, öğretmenlerini ve katılımcılarını emeklerinden dolayı kutladı.

Karavezirler: Bilim ve teknoloji merkezini de kuruyoruz

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nin gurur verici işler başardığını belirterek hem eğitmenlere hem de öğrencilere teşekkür etti.

“Hizmet etmek sevmekle başlar diyorum. Çünkü biz, beldemize severek hizmet ediyoruz, hizmet aşkıyla çalışıyoruz” diyen Karavezirler, bugün de bunun onur ve gururunu yaşadığını söyledi.

SAM’da yer alan seramik ile teknoloji atölyelerinin her geçen gün büyüdüğünü belirten

Karavezirler, bilim ve teknoloji merkezinin kurulması için adım atıldığını vurguladı.

Karavezirler, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin eğitime, kültüre, sanata verdiği öneme işaret ederek belediyenin öz kaynaklarıyla eğitime yapılan okul binası, oyun grubu gibi yatırımları anlattı.