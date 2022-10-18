Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı, saat 11.30 sıralarında başladı.

Kürsüye çıkan ilk isim, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın oldu.

Halkın gerçek gündeminin ‘mutfak’ olduğunu vurgulayan Barçın, “Pahalılık almış başını gidiyor. TL kullanımından kaynaklı yaşanan enflasyon ortada ama bu da yetmezmiş gibi asgari ücreti hayat pahalılığının altında belirliyor” dedi.

Barçın ile Töre arasında “hırsız hükümet” gerginliği

“Asgari ücretliyi çalan bu gayrı meşru hükümet hırsızdır” diyen Barçın, “Asgari ücretlinin cebinden alım gücü çalınmıştır” ifadelerini kullandı.

Barçın’ın, hükümete yönelik “hırsız” nitelemesinin “kışkırtma” olduğunu söyleyen Meclis Başkanı Zorlu Töre, Barçın’dan bu ifadesini tutanaktan çıkarmasını talep etti.

Barçın ise bu talep üzerine, “Tutanaktan çıkarsanız da çıkarmasanız da bu halk neyin ne olduğunu çok iyi görüyor” dedi.

“Bu hükümet, asgari ücretlinin maaşından 1088 TL çaldı”

Hayat pahalılığının yüzde 56,76 oranında arttığını ancak asgari ücrete bu 5rakamın yüzde 41 olarak yansıtıldığını belirten Barçın, “Bu hükümet, asgari ücretlinin maaşından 1088 TL çaldı. Ben bunu hırsızlık olarak değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.

Töre’nin özel danışman istihdamı…

İhtiyaçlı kesime prim desteği vermeyen, asgari ücreti hayat pahalılığı altında bırakan hükümetin, yandaş istihdamlar yapmaktan geri durmadığına vurgu yapan Barçın, şöyle devam etti:

“Meclis Başkanı Zorlu Töre, özel kalem müdürünü görevden aldı. 6 aylık sürecin sonunda Sayın Töre bu kararı neden verdi? Bir insan görevinden neden alınır? Ya görevi ifa ettiği kişiyle çalışmak istemez ya da verimliliğinden, performansından memnun olmaz ve görevden alır. Peki soruyorum; bu görevden alınan kişi, 30 yıllık Meclis tarihinde ilk kez, Meclis için değil; Meclis Başkanı’na özel iletişim ve medya danışmanı olarak sözleşmeli bir şekilde istihdam edilir? İnsanda biraz utanma olur. Bu görevleri yapmaktan uygun görmeyip istifa ederseniz sözleşmeli olarak beni işe alın mı dersiniz? Töre nasıl olur da aynı görevleri yapmak üzere özel danışman olarak sözleşmeli alabiliyor? Bu tam anlamıyla bir yandaş istihdamıdır.”

“Sadece bir yandaş istihdamına bu devlet bütçesinden 328 bin TL bütçe çıkarıyor”

“Asgari ücretliye hayat pahalılığını çok görenler, bu sözleşmeli istihdamla 1 yılda devlete 328 bin TL ek mükellefiyet getirdiniz” diyen Barçın, “Asgari ücretliye para yok, esnafa prim desteği yok, ama sadece bir yandaş istihdamına bu devlet bütçesinden 328 bin TL bütçe çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı doğruladı: DP Kurultayı öncesi 7 kişi kapalı Maraş’a bekçi olarak istihdam edildi

Maliye Bakanı Alişan Şan, “DP Kurultayı öncesi Turizm Bakanlığı tarafından yapılan geçici işçi istihdamlarını” doğruladı, söz konusu istihdamın kapalı Maraş’ın geziye açılan kısmında bulunan banka ve otelleri gözetleyen bekçiler olduğunu ifade etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın’ın iddiasına göre, söz konusu istihdamın yıllık bedeli, 1 milyon 437 bin TL…

CTP Milletvekili Barçın’ın, Meclis kürsüsünde sarf ettiği “DP Kurultayı öncesi 7 kişi geçici işçi şeklinde sözleşmeli olarak istihdam edildi, devlete maliyeti yıllık 1 milyon 437 bin TL” sözleri üzerine kürsüye çıkan Maliye Bakanı Alişan Şan, söz konusu istihdamı doğruladı.

Maliye Bakanı Şan, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın 20 istihdam gerçekleştirdiğini, bu istihdamların bir kısmının, kapalı Maraş’ın geziye açılan kısmında bulunan banka ve otelleri gözetleyen bekçiler olduğunu ifade etti.

CTP Milletvekili Barçın, söz konusu istihdamların, DP Genel Başkanı Ataoğlu tarafından, kurultayda oy almak adına gerçekleştirildiğini iddia etmişti.