Barçın: Bazı çalışanlar, yasaya aykırı çalıştırılıyor

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Çalışma Bakanlığı’nın çalışma izinleri ile ilgili yaptığı denetimlerde tespit edilen usulsüzlüklerin, kesilen idari cezaların, geriye dönük düzeltmeler yapılıp, kayıt dışılığın teşvik edildiğini ve cezaların iptal edildiğini anlattı, eleştirilerde bulundu.

İş Yasası’na yönelik kesilen para cezalarının hiçbir şekilde iptal edilemeyeceğini de ifade eden Barçın, yabancıların çalışma izinleri ile ilgili cezalar ve yatay geçişlerle ilgili olan Savcılık görüşünü paylaştı.

Barçın, bu konuda birçok yasaya aykırı işlemler olduğunu ifade ederek, iptal edilen idari para cezalarının tekrar kesilmesi ve yasaların uygulanması gerektiğini söyledi, elindeki evrakları bakanla paylaşacağını kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda orman işçileri ile ilgili yapılan sözleşmelerin yanı sıra Sağlık Bakanlığı’nda bazı çalışanların yasalara aykırı çalıştırıldığını ifade eden Barçın, bu konudaki şikayet dilekçesini Meclis Başkanlığına sundu.

Taçoy: İhbar kabul ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, ihbar olarak kabul ettiği bu konularda araştırma başlatacağını söyledi. Taçoy, çalışma izinlerinde yatay geçişlere karşı olduğunu ve yeni düzenlemeler yapacaklarını ifade ederek, çalışma izinleri ile ilgili yapılmasını planladığı değişikliklerle ilgili bilgiler verdi.

Taçoy, çalışma izinleriyle ilgili sorumlulukların kimde olacağı ile ilgili soru işaretlerini giderme yolunda çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, cezaların da takipçisi olacağını kaydetti.

Uzlaşım Komitesi’nin toplanıp hastanede çalışanların haklarının gasp edilmeden ödenmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Taçoy, orman dairesi ile ilgili ihbarı da değerlendirip çalışma yapacağını söyledi.

Çalışma izinlerinin daha disipline edilmesi için çalışmalar yapacaklarını belirten Taçoy, sorumlunun işveren olduğunu, çünkü işveren yoksa çalışanın adaya gelemeyeceğini, o yüzden yatay geçişleri de durdurmak için çalışma yapacaklarını kaydetti.