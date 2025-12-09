"Barajdan gelen suyun hastaneyi etkilememesi için çalışıyoruz"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli Barajı'ndan gelen suyun Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni etkilememesi için önlemler aldıklarını duyurdu.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, hastanenin olası su taşkınlarından korunması için başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu ile işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Harmancı, Gönyeli Barajı’ndan gelen suyun hastane çevresini olumsuz etkilememesi adına bir dizi önlem aldıklarını söyledi. Harmancı, su taşkını riskine karşı, özel sektörden temin ettikleri New Jersey bariyerleri ve toprak setler kullanarak hastanenin korunmasını sağladıklarını ifade etti.

Bu çalışmalarla ilgili olarak, Belediye ve hastane yönetiminin ortaklaşa çözüm üretmek için titiz bir şekilde hareket ettiklerinin altını çizdi.