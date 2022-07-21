Banyonuza En Uygun Klozet Modelini Nasıl Seçersiniz?

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Banyonuzun duruşunu değiştirmek istiyorsanız klozet detayını asla atlamamalısınız. Banyoların dekoratif yapısına büyük bir katkı sağlayabilecek klozetlerin işlevsel olduğu kadar estetik olması da önemlidir. Bu noktada ürün boyutu, banyo dekorasyonu, teknik ürün detayları ve fiyatlar gibi birçok farklı ayrıntıya dikkat etmelisiniz.

Boyutlar

Klozet tercihinde göz önünde bulundurulması gereken en önemli ayrıntı boyutlardır. Belirli boyutlarda standart üretimler bulunuyor olsa da bazı klozetler daha geniş veya küçük boyutlarda üretilebilir. Ürün satın almadan önce mekanınızdaki alan ölçülerini dikkatli bir şekilde almalı ve bu ölçülere uyum sağlayabilecek olan ürünleri değerlendirmelisiniz.

Şekil

Klozetler birçok farklı şekilde üretilerek sizlere sunulur. Boyut faktörünü göz önünde bulundururken aynı zamanda ürün şekillerini incelemelisiniz. Oval şekilli olan klozetler az yer kaplayan ürünlerdir. D formlu olanlar modern banyo dekorasyonlarında önemli bir yere sahiptir. D şeklinde tasarlanan klozetler oval olanlara göre daha farklı boyutlara sahiptir. Oval ve D formlu olan klozetler kadar sık karşılaşılmasa bile son yıllarda yenilikçi dokunuşlar elde etmek isteyenler köşeli ve dikdörtgen formdaki ürünleri tercih ediyorlar.

Montaj

Monte edildikleri yerler ve konumlar itibariyle klozetler kendi içerisinde ikiye ayrılabilir. Asma olan klozetler ve klasik ayaklı klozetleri tercih edebilirsiniz. Bu noktada seçim yaparken dikkat etmeniz gereken en temel nokta klozetin bağlanacağı tesisat sisteminin düzeni olmalıdır. Eğer klozet gideri zeminde yer alıyorsa ayaklı klozet, duvarda yer alıyorsa asma klozet tercih edebilirsiniz.

Malzeme ve İç Teknik Detaylar

Klozetler söz konusu olduğu zaman diğer tüm ürünlerde olduğu gibi üretim materyalleri öne çıkar. Klozetlerin seramikten üretilmesinin sebebi hijyen ve bakım kolaylığı ile alakalıdır. Farklı bir malzemede klozet temizliğinin sağlıklı bir biçimde ilerleyebilmesi mümkün olmayabilir. Ürün satın almadan önce üretim malzemeleri ve teknik detaylarına mutlaka göz atmalısınız.

Renk

Banyonuza uygun bir klozet seçmek istiyorsanız renk detaylarını atlamamalısınız. Dekorasyon stiliniz ile uyum sağlayabilecek renkleri tercih etmeniz avantajlı duruma geçebilmenizi sağlar. Çeşitli renklerde gelişmiş teknik özelliklerdeki klozet modelleri için isterseniz VitrA Online’da yer alan ürünlere göz atabilirsiniz.