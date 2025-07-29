Bankalarda 23 milyon 329 bin TL unutuldu

● 21 bankada 204 kişiye ait Türk Lirası hesaplarında bulunan 1 milyon 995 bin 898 TL, 10 yıldır işlem görmedi.

● 16 bankada 134 kişiye ait toplam 161 bin 502 dolara, 10 yıl boyunca hiçbir işlem yapılmadı.

Serap ŞAHİN

Kıbrıs’ın kuzeyindeki bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan milyonlarca liralık mevduat, emanet ve alacak, KKTC Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete’de ilan edildi.

Verilere göre; bankalarda 2 milyon 157 bin 400 TL, 161 bin 502 dolar, 102 bin 483 euro ve 191 bin 173 sterlin unutuldu. Bu paraların toplam Türk Lirası karşılığı yaklaşık 23 milyon 329 bin 435 TL’yi buluyor.

Söz konusu tutarların; 21 bankada 204 kişiye ait Türk Lirası hesaplarında 1 milyon 995 bin 898 TL, 16 bankada 134 kişiye ait 161 bin 502 dolar, 18 bankada 129 kişiye ait 102 bin 483 euro ve 17 bankada 259 kişiye ait 191 bin 173 sterlin olduğu açıklandı.

Bankacılık Yasası uyarınca, aylık asgari ücretin yüzde 10’unu aşan tutarlardan oluşan bu liste kapsamındaki mevduat, emanet ve alacaklar; Resmi Gazete’de ilan edilmesinden itibaren bir yıl içinde sahipleri tarafından aranmadığı takdirde Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu’na devredilecek.

Hak sahiplerinin, ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde KKTC Merkez Bankası’na başvurmaları hâlinde, bu alacaklarını geri alabilecekleri de duyuruldu.

Mevduat sahiplerinin isimlerinin de yer aldığı listelerde, toplam 726 kişiye ait zaman aşımına uğrayan tutarlar para birimlerine göre sınıflandırılarak kamuoyuyla paylaşıldı.

21 bankada 204 kişiye ait 1 milyon 995 bin TL

Verilere göre; 21 bankada Türk Lirası hesaplarında 1 milyon 995 bin 898 TL 10 yıldır herhangi bir işlem yapılmadı.

Buna göre zaman aşımına uğrayan en fazla Türk Lirası hesabı, İktisat Bankası’nda.

Liste şöyle:

Türkiye Ziraat Bankası’nda 61,051.59 TL, Türkiye Halk Bankası’nda 5,865.81 TL, Türk Ekonomi Bankası’nda 19,926.54 TL, Türkiye Garanti Bankası’nda 31,473.33 TL, Türkiye İş Bankası’nda 119,068.06 TL, Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda 105,637.52 TL, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nda 123,849.17 TL, Türk Bankası’nda 245,705.197 TL, Limasol Türk Koopretif Bankası’nda 173,782.36 TL

Asbank’ta 9,052.00 TL, Kıbrıs İktisat Bankası’nda 506,025.24 TL, Novabank’ta 10,210.38 TL,

Creditwest Bank Ltd.’de 233,780.59 TL, Near East Bank Ltd.’de 17,468.30 TL, Şekerbank (Kıbrıs) Ltd.’de 127,739.27 TL, Akfinans Bank Ltd.’de 63,718.15 TL, Kıbrıs Kapital Bank’ta 2,127.48 TL, Universal Bank’ta 66,757.02 TL, Bank Mare Ltd.’de 8,105.85 TL, Albank’ta 63,410.74 TL, Highrise Bank Ltd.’de 1,144.31

134 kişiye ait 161 bin 502 dolar

Verilere göre; 16 bankada Amerikan doları hesaplarında toplam 161 bin 502 dolar, 10 yıldır herhangi bir işlem yapılmadan bekliyor.

Buna göre zaman aşımına uğrayan en yüksek dolar bakiyesi, 85 bin 130 dolar ile Kıbrıs İktisat Bankası’na ait.

Liste şöyle:

TC Ziraat Bankası’nda 2,957.96 dolar, Türk Ekonomi Bankası’nda 196.60 dolar, TC Garanti Bankası’nda 17,782.13 dolar, Türkiye İş Bankası’nda 17,132.07 dolar, Vakıflar Bankası’nda 4,949.17 dolar, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nda 1,123.99 dolar, Limasol Türk Kooperatif Bankası’nda 32,229.60 dolar, Kıbrıs İktisat Bankası’nda 85,130.57 dolar, Creditwest Bank’ta 11,478.02 dolar, Near East Bank’ta 1,191.47 dolar, Şekerbank’ta 3,583.46 dolar, Akfinansbank Ltd.’de 376.66 dolar, Kıbrıs Kapitalbank Ltd.’de 547.22 dolar, Universal Bank Ltd.’de 1,644.30 dolar, Bankmare Ltd.’de 154.51 dolar, Albank Ltd.’de 33,827.82 dolar, Highrise Bank Ltd.’de 115.07 dolar.

17 bankada 129 kişiye ait 102 bin 483 euro unutuldu

Verilere göre; 17 bankada euro cinsi hesaplarda toplam 102 bin 483 euro, 10 yıldır herhangi bir işlem yapılmadan bekliyor.

Zaman aşımına uğrayan en yüksek euro bakiyesi, 228 bin 387 euro ile Kıbrıs Vakıflar Bankası’na ait.

Liste şöyle:

TC Ziraat Bankası A.Ş.’de 3,606.03 euro, Türk Ekonomi Bankası’nda 5,671.82 euro, Türkiye İş Bankası’nda 9,599.00 euro, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’de 228,387.73 euro, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nda 2,766.26 euro, Türk Bankası’nda 1,254.59 euro, Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.’de 29,031.87 euro, Asbank Ltd.’de 70.56 euro, Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.’de 4,616.21 euro, Creditwest Bank Ltd.’de 121,905.15 euro, Near East Bank Ltd.’de 337.90 euro, Akfinans Bank Ltd.’de 337.90 euro, Kıbrıs Kapital Bank’ta 5,955.25 euro, Universal Bank Ltd.’de 709.16 euro, Bankmare’de 117.37 euro, Albank’ta 19,448.88 euro, Higrise Bank Ltd.’de 551.12 euro.

259 kişiye ait 18 bankada 191 bin 173 sterlin

Verilere göre; 18 bankada sterlin cinsi hesaplarda toplam 191 bin 173 sterlin, 10 yıldır herhangi bir işlem yapılmadan bekliyor.

Zaman aşımına uğrayan en yüksek sterlin bakiyesi, 182 bin 208 sterlin ile Albank Ltd.’ye ait.

Liste şöyle:

TC Ziraat Bankası Ltd.’de 1,280.10 sterlin, Türkiye Ekonomi Bankası Ltd.’de 708.06 sterlin, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’de 8,948.73 sterlin, Türkiye İş Bankası A.Ş.’de 50,600.02 sterlin, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’de 1,393.16 sterlin, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’de 692.06 sterlin, Türk Bankası Ltd.’de 16,216.47 sterlin, Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.’de 22,868.67 sterlin, Asbank Ltd.’de 201.81 sterlin, Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.’de 5,097.63 sterlin, Creditwest Bank Ltd.’de 38,305.93 sterlin, Near East Bank Ltd.’de 265.17 sterlin, Şekerbank (Kıbrıs) Ltd.’de 62,493.70 sterlin, Kıbrıs Kapitalbank Ltd.’de 1,985.74 sterlin, Universal Bank Ltd.’de 707.09 sterlin, Bankmare Ltd.’de 219.24 sterlin, Albank Ltd.’de 182,208.25 sterlin, Highrise Bank Ltd.’de 247.47 sterlin.