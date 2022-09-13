Bankalar Birliği Başkanı Önal’dan geciken ihalelere tepki
Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, geciken ihalelere tepki göstererek, “Kurumlarımız neden görevlerini yerine getirmezler anlamıyorum. Gecikilen her günün alternatif bir maliyeti var” dedi.
Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, geciken ihalelere tepki gösterdi.
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir gönderi paylaşan Önal, “Kurumlarımız neden görevlerini yerine getirmezler anlamıyorum. Gecikilen her günün alternatif bir maliyeti var” dedi.
Sözünü ettiği maliyetin, yükselen fiyatlara, artan faturalara, kamu kurumlarının büyüyen borç yüklerine ve yapılması zorunlu yatırımlardan vazgeçilmesine neden olduğunu ifade eden Önal, “Hepimiz işimizi hem doğru hem de tam zamanında yapmalıyız” dedi.
Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Görevi süresi içinde ihaleleri planlamak, zamanında yapmak ve en uygun koşullarda mal ya da hizmet temin etmek olan kurumlarımız neden görevlerini yerine getirmezler anlamıyorum
Gecikilen her günün alternatif bir maliyeti var
Bu maliyeti yükselen fiyatlarla, artan faturalarımızla, kamu kurumlarının büyüyen borç yükleri ve yapılması zorunlu yatırımlardan (kaynak kıtlığı nedeniyle) vazgeçilmesi ile toplum olarak ödüyoruz
Hayat hepimiz için daha pahalı
Daha düşük standartlarla yaşadığımız bir gerçek
Daha önce yaptıklarımızı yapmadığımızı, yapamadığımızı, uzun bir süre de yapamayacağımızı görüyoruz, biliyoruz
Yüksek enflasyonun fakirleştirici etkisi altındayız
Birilerinin sorumluluklarını geciktirmesi, zamanında yerine getirmemesi nedeniyle daha da fakirleşiyor olmak ise en üzücü kısmı
Hiçbirimizin böyle bir lüksü yâda özgürlüğü olmamalı
Hepimiz işimizi hem doğru hem de tam zamanında yapmalıyız.”