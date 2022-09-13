Bankalar Birliği Başkanı Önal’dan geciken ihalelere tepki

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, geciken ihalelere tepki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir gönderi paylaşan Önal, “Kurumlarımız neden görevlerini yerine getirmezler anlamıyorum. Gecikilen her günün alternatif bir maliyeti var” dedi.

Sözünü ettiği maliyetin, yükselen fiyatlara, artan faturalara, kamu kurumlarının büyüyen borç yüklerine ve yapılması zorunlu yatırımlardan vazgeçilmesine neden olduğunu ifade eden Önal, “Hepimiz işimizi hem doğru hem de tam zamanında yapmalıyız” dedi.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Görevi süresi içinde ihaleleri planlamak, zamanında yapmak ve en uygun koşullarda mal ya da hizmet temin etmek olan kurumlarımız neden görevlerini yerine getirmezler anlamıyorum

Gecikilen her günün alternatif bir maliyeti var

Bu maliyeti yükselen fiyatlarla, artan faturalarımızla, kamu kurumlarının büyüyen borç yükleri ve yapılması zorunlu yatırımlardan (kaynak kıtlığı nedeniyle) vazgeçilmesi ile toplum olarak ödüyoruz

Hayat hepimiz için daha pahalı

Daha düşük standartlarla yaşadığımız bir gerçek

Daha önce yaptıklarımızı yapmadığımızı, yapamadığımızı, uzun bir süre de yapamayacağımızı görüyoruz, biliyoruz

Yüksek enflasyonun fakirleştirici etkisi altındayız

Birilerinin sorumluluklarını geciktirmesi, zamanında yerine getirmemesi nedeniyle daha da fakirleşiyor olmak ise en üzücü kısmı

Hiçbirimizin böyle bir lüksü yâda özgürlüğü olmamalı

Hepimiz işimizi hem doğru hem de tam zamanında yapmalıyız.”