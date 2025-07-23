Bangladeş’e başvuru durduruldu, Türkmenistan’a sektörel kısıtlama geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tarım, hayvancılık ve inşaat sektörlerinde çalışan 3. Dünya ülkesi vatandaşlarına ilişkin yeni geçici düzenlemeleri kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, söz konusu düzenlemelerin, iş gücü piyasasının etkin yönetimi, sektörel denge ve toplumsal ihtiyaçlar gözetilerek hazırlandığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’nın 9. maddesinin 2. fıkrasına atıfla, çalışma izinlerinin türleri, süreleri ve yöntemlerinin yeniden belirlenebileceği, mevcut uygulamaların değiştirilebileceği veya kaldırılabileceği hatırlatıldı. Bu yetkiye dayanarak, bazı geçici uygulamaların 28 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe konulduğu belirtildi.

Yatay geçiş sadece 3 sektörle sınırlı olacak

Tarım, hayvancılık ve inşaat sektörlerinde çalışan ve çalışma izni süresinin ilk yılını doldurmuş 3. Dünya ülkesi vatandaşlarının, bu üç sektör arasında iş değiştirebileceği açıklandı. Bu sektörler dışındaki yatay geçiş başvurularının ise kabul edilmeyeceği bildirildi.

Tüzükteki istisnalar geçerliliğini koruyacak

Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nün 30. maddesinin 9. fıkrasında belirtilen, bir yıl bekleme süresi aranmayan durumlarda ise Çalışma Dairesi müfettiş raporları doğrultusunda mevcut yasal düzenlemelere göre işlem yapılmaya devam edileceği kaydedildi.

Bangladeş için başvurular durduruldu

28 Temmuz’dan itibaren Bangladeş uyruklu çalışanlara yönelik tüm sektörlerde ön izin başvurularının ikinci bir duyuruya kadar kabul edilmeyeceği açıklandı.

Türkmenistan uyruklulara sektörel kısıtlama

Aynı tarih itibarıyla Türkmenistan uyruklu çalışanlar için yalnızca ev hizmetleri sektörü dışındaki tüm sektörlerde ön izin başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Düzenlemelerin geçici olduğuna dikkat çeken Bakanlık, gelişmelere göre uygulamaların yeniden değerlendirileceğini ifade etti.