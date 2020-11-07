Bandabuliya’da derin sessizlik: "Kimse uğramıyor, bittik"

Fehime ALASYA

Satışların bu derece durduğu bir dönem hiç yaşanmadığını dile getiren Bandabuliya esnafı, “giderlerini karşılayamayacak duruma geldiğini” söylüyor.

Gün boyu çarşıya alışveriş için kimsenin uğramadığını dile getiren esnaf, turistlerin gelişinin durmasıyla olan canlılığını da kaybettiğini ifade ediyor.

“Kiramızın, elektriğimizin bir kısmı dahi karşılansa da zarar etmesek” diyen esnaf, kapanma sürecinde belediyenin kira talep etmemesini ve Çalışma Bakanlığı'nın yatırımlarıyla ilgili sunduğu desteği örnek gösterdi, “Bu tarz uygulamalar bir nebze de olsa nefes almamızı sağlar” dedi.

“Salgından öncesinde de zor günler geçiriyorduk ama bu kez başka, artık her şey değişti ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyen esnaf, kirasını ödeyemez duruma geldi.

Devletin dükkan giderlerine doğrudan destek yapması gerektiği konusunda hemfikir olan esnaf, yerli halkın bu bölgeye gelişinin teşvik edilmesi gerektiğini de yineledi.

Küçük esnafın bir birikimi olmadığını anımsatan esnaf, dayanma gücünün çok zayıf olduğunu belirterek böyle giderse iflasların artacağını kaydetti.

Tavla oynayarak, kahve içip sohbet eden esnaf, gününü böyle geçiriyor.

Esra İkincisoy (İkincisoy Ltd.):

“Biz bir umut bekliyoruz ama borçlarımız beklemiyor”

“Geçiş kapıları kapandı, turistlerin de ayağı kesildi, kimse Bandabuliya’ya girmez oldu. Her gün siftah yapmadan kapatıyoruz. Biz hala bir umut bekliyoruz ama elektrik borcumuz, kira borcumuz beklemiyor, ay kapının ardında… Tüm dükkan giderlerimi, geçimimi bana destek veren kardeşlerim sayesinde yapıyorum. Buradan hiçbir şey kazanmıyorum. Bazen siftah yapıyoruz, bu da 100 Lira’yı geçmiyor. Devlet en azından kiramızın bir kısmına destek verse, elektrik faturamızı desteklese çok güzel olur. Yatırımlarımız için yapılan uygulama gerçekten çok iyi geldi, buna benzer şeyler diğer giderlerimizde de desteklenmeli. Kapalı olduğumuz süre belediye buradan kira almadı, ama şimdi sözde açıldık, kira ödemekle yükümlüyüz ama hiç satış yok. Çok zordayız.”

Yavuz Umar:

“Devlet bu dükkanlara kira desteği, elektrik desteği gibi katkılar yapmalı”

“Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aksa da damlar diyerek günlerimizi geçirmek zorundayız. Ben burada gıda sektöründe olduğum için iyi kötü biraz işim dönüyor, ayağı alışan bazı yerliler hala buraya manava geliyor, buna rağmen satışlar durma aşamasında. Ama diğer alanlarda satış yapan esnaf adeta kan ağlıyor. Siftah yapamadan açıp kapatıyor. Devlet bu dükkânlara kira desteği, elektrik desteği gibi katkılar yapmalı. Kredi desteği vermekle borçlanmasından başka bir işe yardım edilmez. Doğrudan destek şart.”

Nazlı Güzeloğlu:

“Küçük esnafın birikimi, dayanağı yok, uzun süre ayakta durması mümkün değil”

“Turist yok, iş yok, dükkânlar kapanıyor. Turistlerin olmaması burayı çok olumsuz etkiledi. Birçok dükkan kapattı, dükkanını boşaltanlar da oldu, boşaltmadan açmayanlar da oldu. Bu böyle giderse iflaslar sürecek. Küçük esnaf çıkmazda, birikimi yok, dayanağı yok, uzun süre ayakta durması mümkün değil. Devlet en azından bize kira desteği verse, giderlerimize yardım etse, bir nebze daha rahat oluruz. Normal şartlarda, geçen yıl bu zamanlar turist gelişlerinin yoğun olduğu canlı zamanlardı. Bu yıl çok kötü oldu.”

Günlük zorunlu giderlerden olan manavların bile ‘tadı tuzu kalmamış’

Esnafın gözü yolda…

Esnafın yaşadığı burukluk, adeta Bandabuliya’nın girişine yansıdı…

Kimisi ise indirdiği kepenklerini haftalardır açmamış, raflar uzun süredir boş…

FOTOĞRAFLAR: BURÇİN AYBARS