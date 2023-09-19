“Bana ne, 2002’den beri hükümetler bunu istiyor”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Mağusa Limanı’nın özelleştirilmesi gerektiği yönündeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu, bunu kendisinin değil, 2002’den bu yana iktidara gelen tüm hükümetlerin talebi olduğunu iddia etti.

Feyzioğlu, limanın özelleştirilmesiyle ilgili son söylemleri üzerine eleştirildiğini anımsatarak, “Evet, gerçekten de bana ne. Ama hükümetlerin talep etme hakkı var değil mi?” diye sordu.

Radyo Vatan’a konuşan Feyzioğlu, limanların özelleştirilmesinin 2002’den beri kuzeydeki hükümetlerinin talebi olduğunu iddia ederek, “Bunu geçenlerde televizyon programında da söyledim, ‘vay Büyükelçi’ye ne?’ dediler. Gerçekten bana ne, ya da bir başkasına. Ama hükümetlerin talep etme hakkı var değil mi? Hükümetler talep etmiş, Türkiye de ‘evet bu konuda her türlü desteği vereceğiz çalışalım madem istiyorsunuz’ demiş. Dolayısıyla bu ülkenin yönetimlerinin 2002’den beri talep ettiği bir husus. Benim kişisel olarak bir ülkenin neye ihtiyacı olduğuna, neye ihtiyacı olmadığına dair bir hareketim olamaz, kimsenin olamaz” dedi.

Limanlarla ilgili çalışma yapılmasının 2002’den beri hükümetlerin programında yer aldığını iddia eden Feyzioğlu, o çerçevede Mağusa Limanı’nın insanlara yakışır hale getirilmesi, Girne ve Mağusa’dan kalkan tüm feribotların seyahat edilebilir hale gelmesi gerektiğini, deniz yolculuğunun kabus değil keyfe dönüşmesi, hatta ailelerin ‘denizden gidelim, geze geze gidelim’ demesi gerektiğini, ancak bugün dinledikleri öykülerin öyle olmadığını söyledi.

Feyzioğlu, daha çok limanı, limanları kaliteli yapabilmenin yolunun özelleştirme olduğunu ifade etti.