Balık avlamak için ağ atıp demirlenen ahşap tekne, kayalıklara savruldu

Yeni Erenköy’de, balık avlamak için karadan yaklaşık 40 metre içeriye ağ atıp demirlenen ahşap tekne, çapanın ipinin kopması sonucu sürüklenerek kayalıklara savruldu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma olmazken, polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.