Bakımsızlık yüzünden bir tarih çöktü!

Yukarı Taşkent’te çok eski yıllara dayandığı belirten tarihi kilise bakımsızlık nedeniyle yerle bir oldu, elinden bir şey gelmeyen köylüler sadece bakmakla yetindi. YENİDÜZEN’e konuşan Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, “Bu kilisenin bu şekilde yıkılmasının birinci sorumlusu Eski Eserler Dairesi’dir” dedi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yukarı Taşkent köyünde bulunan ve uzun bir süreden beridir bakım yapılması gereken tarihi kilise, bakımsızlıktan dolayı yerle bir oldu. Geçtiğimiz Cumartesi gecesi geç saatlerde kilisenin yıkılması nedeniyle bölge halkı büyük bir korku yaşadı, neyse ki olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı. Kısa sürede yerle bir olan kilisenin enkazının bugün kaldırılması bekleniyor.

Konuyla YENİDÜZEN’e konuşan Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, uzun bir süredir kiliseyi tamir edebilmek için çaba sarf ettiklerini söyledi, Eski Eserler Dairesi’nin yıllardır konuyla ilgili somut bir adım atmadığını belirtti. Aşandır, kendi imkanlarıyla dahi tarihi kilisenin tamiri için izin çıkmadığını aktararak kendisine “Çivi bile çakamazsın muhtar” denildiğini söyledi.

“Bu işin tek sorumlusu Eski Eserler Dairesi’dir”

Kendisinin 2010 yılında Yıkarı Taşkent Muhatrı olduğuna vurgu yapan Aşandır, birkaç yıl sonra kilisenin tavanının su sızdırdığını ve binada çatlaklar olduğunu farkettiklerini, bunun üzerine de, o dönem o civarda oyun oynayan çocukları oradan uzaklaştırıp Eski Eserler Dairesi’ne sözlü olarak başvuruda bulunduklarını söyledi. O dönem Eski Eserler Dairesi’nden memurların gelip baktığını belirten Yukarı Taşkent Muhtarı, başka bir gelişme yaşanmadığını ve konunun o dönem rafa kaldırıldığını ifade etti.

Aşandır, “6-7 yıl önce Kıbrıslı Rumlar köye ve kiliseye ziyarete geldi ve onlar da bakım istediğini söyledi. Hatta kendi imkanlarıyla tamiratı üstlenmek de istediler. Biz yine Eski Eserler Dairesi’ne başvurduk ve ‘Bu bina yıkılacak, bırakın kendi imkanlarımızla tamir edelim’ dedik. Ne yazık ki, gerekli izin verilmedi ve ‘Çivi bile çakamazsın muhtar’ dediler. Gelinen aşamada ne olduğu ortada. Bugün bu kilisenin bu şekilde yıkılmasının birinci sorumlusu Eski Eserler Dairesi’dir. Eğer zamanında önlem alınsaydı, bu kilise yıkılmayacaktı. Tarihi bir yer bakımsızlıktan dolayı yıkılıp gitti” ifadelerini kullandı.

“Neyse ki kimsenin burnu kanamadı”

Tarihi kilisenin son yıllarda yıkılacağının artık kendini belli ettiğini belirten muhtar Aşandır, beklenen o yıkılmanın Cumartesi gece yarısı gerçekleştiğini söyledi. Olayın ardından kendisine haber verilmesinin üzerine bölgeye geldiğini belirten Aşandır, “O civarda yaşayan insanlar büyük panik yaşadı. Geldik, sadece bakmakla yetinebildik. Neyse ki, kimsenin burnu kanamadı” dedi. Olay sonrası yolu temizlemelerine de izin verilmediğinin altını çizen Durmuş Aşandır, bugün itibariyle Dikmen Belediyesi’nin temizliğe başlayacağını ifade etti.