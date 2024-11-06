“Bakım Krizine Etik ve Hak Temelli Yaklaşım”

CTP Kadın Örgütü, pandemi sonrası daha da görünür hale gelen "Bakım Krizi" meselesini ele almak amacıyla 8 Kasım 2024 Cuma günü saat 19.00'da Dome Otel'de “Bakımı Etik ve Hak Olarak Yeniden Düşünmek” başlıklı bir konferans düzenleyecek. Konferansta, devletlerin bakım hizmetlerine ayırdığı bütçelerdeki kesintiler, sağlık hizmetlerinin piyasalaşması ve kırılgan grupların ihtiyaç duyduğu bakım hizmetlerinin özelleştirilmesi gibi politikalarla derinleşen "Bakım Krizi"nin sosyal politikalar üzerindeki etkileri tartışılacak.

Küresel kapitalizmin yalnızca ekonomik büyümeyi ön planda tutması, doğayı tahrip ederken hasta, yaşlı, çocuk ve engelli bakımı gibi hizmetlerin "kişisel" bir sorun olarak görülmesine yol açtı. Devletin bakım alanından çekilmesiyle büyüyen bu sosyal sorunlar, Kıbrıslı Türkler için önemli bir gündem maddesi haline geldi. CTP Kadın Örgütü, toplumda farkındalık yaratmak ve devlete sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla, Prof. Dr. Yakın Ertürk’ün konuşmacı olacağı konferansta bu konuyu çeşitli boyutlarıyla ele alacak.

Prof. Dr. Yakın Ertürk kimdir?

Konferansın konuşmacısı Prof. Dr. Yakın Ertürk, Cornell Üniversitesi’nde kalkınma sosyolojisi alanında doktora yapmış bir isim. Ertürk, Riyad Üniversitesi, ODTÜ Sosyoloji Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi’nde akademik görevlerde bulunmuş, Rutgers Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Kırsal kalkınma alanında çeşitli uluslararası kuruluşlara danışmanlık yapmış olan Ertürk, Birleşmiş Milletler (BM) araştırma ve eğitim kurumu INSTRAW’un başkanlığını yapmıştır. Ayrıca, 1999-2001 yılları arasında BM Kadının İlerlemesi Bölümü (DAW) başkanlığını, 2003-2009 yılları arasında ise BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörlüğü görevini yürütmüştür. Avrupa İşkencenin Önlenme Komitesi üyeliği ve Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu üyeliği gibi görevlerde de bulunarak uluslararası düzeyde önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

CTP Kadın Örgütü tarafından düzenlenen bu önemli konferansa tüm halkımız davetlidir.