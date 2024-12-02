Bakanlıklar yolu asfaltlama çalışmaları başlıyor

Karayolları Dairesi, bugünden itibaren bakanlıklar önü yol güzergâhında asfalt kaplama çalışmaları başlatıyor.

Yapılan açıklamaya göre, çalışmaların ikinci bir duyuruya kadar devam etmesi planlanıyor.

Karayolları Dairesi, bu güzergâhı kullanacak sürücülerden can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını önemle rica etti.