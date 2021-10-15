Bakanlık: 9-15 Ekim arasında 223 öğrenci, 18 öğretmen pozitif

Eğitim Bakanlığı, 9-15 Ekim tarihleri arasında okul idarelerinden gelen veriye göre, 223 öğrenci, 18 öğretmen ve 9 personelin COVID-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Pozitif vakaların temaslısı olarak 536 öğrenci, 43 öğretmen ve 10 personelin de karantinada olduğunu belirtildi.