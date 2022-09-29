“Bakanların tek kalemden çıkmış ‘kulliye’ açıklamaları göz yaşartıcı”

CTP lideri Erhürman, “Hükümet”teki bakanların külliye konusunda açıklama yapmak için sıraya girdiğini belirterek, açıklamaların adeta tek kalemden çıkmış gibi olmasına dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Hükümet”teki bakanların külliye konusunda açıklama yapmak için sıraya girdiğini belirterek, açıklamaların adeta tek kalemden çıkmış gibi olmasına dikkat çekti.

Aylardır hemen her konuda farklı açıklamalar yapıp, kamuoyu önünde birbirini yiyen bakanların, külliye açıklamaları konusundaki uyumlarını “göz yaşartıcı” olarak yorumlayan Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hükumet"teki bakanlar sıraya girmiş külliye konusunda açıklama üzerine açıklama yapıyorlar! Açıklamalar adeta tek kalemden çıkmış gibi! O denli birbiriyle tutarlı! O denli içerik uyumuna sahip!

Aylardır her konuda farklı farklı açıklamalar yapıp kamuoyu önünde birbirlerini yiyenlerin bu adeta tek kalemden çıkmış şekildeki uyumu hakikaten göz yaşartıcı!"