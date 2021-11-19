Bakanlar Kurulu’ndan hayvancılıkla ilgili kararlar

Bakanlar Kurulu hayvancıların desteklenmesine ilişkin bir dizi kararlar aldı. Bakanlar Kurulu Sözcüsü Olgun Amcaoğlu alınan kararları açıkladı. Amcaoğlu’nun açıklamasına göre; hayvancıların TÜK’ten ve Zirai Levazım’dan alacakları tohumluk arpa için uygulanan faiz oranları düşürüldü.

Amcaoğlu ayrıca, küçükbaş üreticilerine hibe arpa verilmesine de karar verildiğini belirtti. Kurul, hayvancılara “gübre desteği” konusunda da bir dizi karar üretti.

TÜK'ün üreticilere yemlik arpa ithalatında destek vereceğini de kaydeden Amcaoğlu ayrıca yerel iş gücünün desteklenmesi için basın sektörüne verilen tam sosyal güvenlik desteğinin bir yıl uzatılmasına karar verildiğini söyledi.

İşte Bakanlar Kurulu kararları:

TÜK ve Zirai Levazım’dan alınacak tohumluk arpa buğday için yüzde 19 oranındaki faizin 9 puanı Faiz Fark Fonu’ndan karşılanacak. Yemlik arpanın yüzde 19 olan faizin tamamı faiz fark fonundan karşılanacak.

Zahire üreticilerinin desteklenmesi amacıyla yüzde 19 oranındaki 9 puanı Faiz Farkı Fonu’ndan karşılanacak.

Küçükbaş hayvan üreticilerine hayvan başına 30 kg hibe arpa verilecek. 2021-2022 üretim sezonunda 70 TL gübre desteği verilecek.

TÜK yemlik arpa ithalatında üreticiye hayvancıya kilo başına 1.25 TL destek verecek.

Taşınmaz Malların Tazmin, Takas ve İadesi Yasası kapsamında 21 Aralık 2021’deki başvuru süresi 2 yıl daha uzatılması için değişiklik yasa tasarı Bakanlar Kurulu’ndan onaylanarak, Meclis’e sunulmasına karar verildi. Yerel iş gücünün istihdamının desteklenmesi ve özellikle basın sektörüne verilen tam sosyal sigorta güvenlik desteğinin 1 yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.