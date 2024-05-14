Bakanlar Kurulu'ndan et ithaline izin 

UBP-DP-YDP Hükümeti, Bakanlar Kurulu kararı ile et ithaline izin verdi.

Bakanlar Kurulu, et İthalatı kriterleri kapsamında Toprak Ürünleri Kurumu tarafından getirilecek olan donmuş kemiksiz kuzu eti ve donmuş kıymaya (paketlerde) her türlü gümrük vergisi, stopaj vergisi, resmi harç, fon ve benzerleri için (GTSF hariç) muafiyet sağlanmasına karar verdi.

Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak, yürürlüğe girdi.