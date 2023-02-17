Bakanlar Kurulu’ndan deprem felaketine yönelik yeni kararlar

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel başkanlığında bugün toplanan Bakanlar Kurulu, deprem felaketine yönelik yeni kararlar üretti.

Alınan kararlar şöyle:

Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi'nin Başbakan'ın başkanlığında, Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Jeoloji ve Maden Dairesi Temsilcisi, Planlama İnşaat Dairesi Temsilcisi, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası temsilcisi, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği temsilcisi, 2 deprem bilimci ve alanında uzman bir akademisyenin katılımı ile 11 üyeden oluşturulmasına karar verilmiştir.

Hane Halkına ve Tüm Dernek, Birlik ve Kuruluşlara Yardım Kalemleri'nin bakiyelerinin Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili Başbakanlık bünyesinde oluşturulan Acil ihtiyaçlar Projesi Kalemine aktarılmasına karar verilmiştir.

Devlete ve özele ait tüm eğitim kurumları ile hastane ve sağlık ocaklarının ivedilikle denetimlerinin gerçekleştirilerek depreme dayanıklılık testlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuya ait tüm binaların belirlenecek bir takvime göre denetimlerinin gerçekleştirilerek depreme dayanıklılık testlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığımızın ilk, orta ve liselerde doğal afetlere yönelik eğitimlerin artırılması ve çeşitlendirilmesi için gerekli çalışmayı başlatmasına karar verilmiştir.

Sivil Savunma Teşkilatı'nın ekipman ve personel eksiklerinin teşkilat başkanlığı tarafından saptanarak gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılmasına karar verilmiştir.

İtfaiye Teşkilatının ekipman ve personel eksiklerinin belirlenerek bunların giderilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir

Gazimağusa'ya yapılacak ve Şampiyon Melekler'ın isimlerini taşıyacak spor salonu ile ilgili olarak yer tespiti ve planlama çalışmalarının başlatılmasına karar verilmiştir.

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde Osmaniye'de hayatını kaybeden vatandaşımızın kalmış olduğu Uçar Otel'le ilgili yasal işlemlerin başlatılmasına yönelik gerekli girişimlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerden ve bağımsızlardan ter milletvekilinin, hukukçuların, Başsavcılık temsilcisinin, Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin ve konusunda uzman bilim insanlarının yer alacağı Başbakanlığa bağlı Deprem Yasal Süreç Takip Komitesi'nin kurulması için gerekli istişarelerin yapılmasına karar verilmiştir.