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Bakanlar Kurulu'na 'mecburi ara'

Bakanlar Kurulu'na 'mecburi ara'

Bakanlar Kurulu'nun bu sabah 10:30 sıralarında başlayan toplantısına, 'Başbakan'ın annesinin rahatsızlığı nedeniyle' verilen aranın ardından devam ediliyor.

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Bakanlar Kurulu'nun bu sabah 10:30 sıralarında başlayan toplantısına, 'Başbakan'ın annesinin rahatsızlığı nedeniyle' verilen aranın ardından devam ediliyor.

Bu sabah 10:30 sıralarında toplanan Bakanlar Kurulu, 13:00 sıralarında toplantıya ara verdi.

13:30 sıralarında Bakanlar Kurulu yeniden toplanırken, Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, aranın Başbakan'ın annesinin rahatsızlığı nedeniyle verildiği belirtildi.

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