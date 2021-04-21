Bakanlar Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Tatar da katılacak
Bakanlar Kurulu'nun bugün saat 17:00'de gerçekleştirilecek toplantısına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılacağı açıklandı.
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Bakanlar Kurulu'nun bugün saat 17:00'de gerçekleştirilecek toplantısına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılacağı açıklandı.
Başbakanlık'tan yapılan duyuruda, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Bakanlar Kurulu toplantısına katılacağı belirtilirken, gündem belirtilmedi, açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin de net bilgi verilmedi.
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