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Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı

ÜstEl Hükümeti, güvenoyu almasının ardından bugün toplandı, toplantı saat 16.15’te başladı.

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ÜstEl Hükümeti, güvenoyu almasının ardından bugün toplandı, toplantı saat 16.15’te başladı.

Ünal Üstel başbakanlığında kurulan UBP-DP-YDP hükümetinin kabinesi, 12 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunularak onaylanmıştı.

Koalisyon hükümeti, geçtiğimiz çarşamba günü ise Cumhuriyet Meclisi'nde güvenoyu almıştı.

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