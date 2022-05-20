Bakanlar Kurulu toplandı
ÜstEl Hükümeti, güvenoyu almasının ardından bugün toplandı, toplantı saat 16.15’te başladı.
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ÜstEl Hükümeti, güvenoyu almasının ardından bugün toplandı, toplantı saat 16.15’te başladı.
Ünal Üstel başbakanlığında kurulan UBP-DP-YDP hükümetinin kabinesi, 12 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunularak onaylanmıştı.
Koalisyon hükümeti, geçtiğimiz çarşamba günü ise Cumhuriyet Meclisi'nde güvenoyu almıştı.
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