Bakanlar Kurulu toplandı

Başbakan Ersan Saner, Zoom üzerinden Bakanlar Kurulu’na bağlanarak, başkanlık ediyor.

Saner, birinci derece temaslı olmasından dolayı kendisini izole ettiğini, PCR sonucunu beklediğini ve bu sürecin ardından görevinin başına döneceğini söyledi.

Hükümetin işlerinin aksamayacağını, gündemi değerlendirip halk yararına çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Saner, herkese iyi bayramlar diledi ve bayramın huzurlu bir şekilde geçmesini temenni etti.