Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu yeniden 'Covid-19 tedbirlerini" görüşmek üzere toplandı.

Bu toplantı öncesinde, Cumhurbaşkanlığı'nda da bir toplantı yapıldığı öğrenildi, ancak, bununla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Başbakan Ersan Saner ile Sağlık Bakanı Ali Pilli, ayrıca Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'ne de başkanlık eden Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür'ün de Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıya çağrıldığı, söz konusu toplantıda TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin de olduğu iddia edildi.

Bakanlar Kurulu'nun gündeminde cuma saat 20.00'de başlayacak genel sokağa çıkma yasağının uzatılması da olduğu konuşuluyor.

Kıbrıs'ın kuzeyinin genelinde 10 Şubat'a kadar "tam kapanma" da ihtimaller arasında görülüyor. Ayrıca, Bakanlar Kurulu'nun bu süreçte mali imkanlar ve kapanacak sektörlere yönelik ekonomik desteği de ele alması bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi'nde bugün yapılan görüşmede salı günü tüm parti başkanlarının da katılımı ile "Kriz Masası" oluşunu için toplantı yapılması da gündeme gelmişti.