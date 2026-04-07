Bakanlar Kurulu, sağlık alanındaki grevleri 60 gün süreyle erteledi

Meclis binasında eylem ve direniş sürerken UBP-YDP-DP Hükümeti, sağlık alanında başlatılan ve başlatılması planlanan grevleri erteleme kararı aldı.

Bakanlar Kurulu, grevlerin 60 gün süreyle ertelendiğini duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başlatılan ve diğer sağlık kurumlarında başlatılacak olan grevler, genel sağlık ve kamu düzeni gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.

Kararın, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın ilgili maddesine dayanılarak alındığı belirtilirken, sağlık hizmetlerinde düzenin bozulabileceği ve genel sağlığı etkileyebileceği gerekçesi öne sürüldü.

Karar kapsamında, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile diğer sendikaların Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm hastane ve sağlık merkezlerinde başlatmış olduğu veya başlatacağı grevler, 7 Nisan 2026 tarihinden itibaren 60 gün süreyle ertelendi.