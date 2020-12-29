Bakanlar Kurulu kararları: Eğitim devam edecek, okullar kapatılmadı

- Motorlu kara taşıtlarında KDV indirimi 31 mart 2021’e uzatıldı. - Uzaktan eğitim için kullanılan dizüstü bilgisayar ve tabletlerin KDV indirimi (%0) 31 Mart 2021’e kadar uzatıldı. - 2018 öncesi vergi borçlandırmalarının süresi, 31 Mart 2021’e uzatıldı. - Banka ve kredi kartları ile ilgili 'asgari ödeme oranları' Ocak-Mart arası % 1 olacak. - Eğitim planlandığı gibi devam edecek, kapanma şuan için ihtiyaç değil, Bulaşıcı Hastalıklar üst Kurulu yeni yıla değerlendirme yapacak, Şubat tatilini öne almak Bakanlar Kurulu’nda değerlendirilecek. -TC-KKTC arasında imzalanan sağlık anlaşmasına göre; 100 yataklı pandemi hastanesi ve 500 yataklı hastanenin 'protokol onay yasası' meclise sevk edildi. - Esnaf prim borçları 30 Ocak 2021’e uzatıldı.

Bakanlar Kurulu velilerin merakla beklediği okullarla ilgili kararını açıkladı, "eğitime devam" dedi. Okullarda iç bulaşın görüldüğü bu günlerde eğitime ara verileceği, hatta Şubat tatilinin Ocak'a çekileceğine ilişkin söylemlerin aksine hükümet eğitime ara vermenin "şu aşamada gerekli olmadığını" duyurdu.

Bakanlar Kurulu sonrasında alınan kararları açıklayan Başbakan Ersan Saner Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun eğitimin durdurulmasına ilişin yeni yılın ilk günlerinde değerlendirme yapacağını, Bakanlar Kurulu'nun da bu değerlendirmeyi ele alacağını açıkladı.

Saner, Bakanlar Kurulu'nda alınan diğer kararları da açıkladı. Buna göre; motorlu taşıtlarda uygulanan KDV indirimi 31 Mart’a kadar uzatıldı.

Alınan bir diğer karara göre ise; tablet ve dizüstü bilgisayarların KDV indirimleri 31 Mart’a kadar uzatıldı.

Saner açıklanan kararları şu sözlerle duyurdu:

“Tarihi bir önceki hükümet döneminde saptanan, yılın sonunda ertelenmesi gereken kararlar Bakanlar Kurulu toplantısında enine boyuna tartışıldı. Bazılarının uzatılmasına, bazılarının kaldırılmasına karar verildi.

Motorlu taşıtlarda uygulanan KDV indirimi 31 Mart’a kadar uzatıldı.

Öğrencilerin uzaktan eğitime katılmaları, bu sayesinde tablet, bilgisayarların kdv indirimleri 31 Mart’a kadar uzatıldı.

2018 öncesi vergi borçlarının yıl sonunda hitam olan süre 31 Mart 2020’ye kadar uzatıldı.

271 ilkokul, ortaokul, lisede öğrenci gören 53 bin öğrenci eğitime devam edecek. okullarda kapanma, eğitim ötelenme konusunda şu an ihtiyaç yok.

TÜK, en önemli kurumlardan bir tanesi. Ekonomik olarak sıkıntı içinde. Üretimine devam edebilmesi, arpa alımındaki dar boğazdan çıkılması için kredi verilme kararı üretildi.