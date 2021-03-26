Bakanlar Kurulu Coronavirüs önlemlerini uzattı, bazı açılımlar yaptı

Pazartesi eğitime başlayacak 12’nci sınıflar için okullarda öğrenci, öğretmen ve diğer personele antijen test yapılacak.

Ercan’a günde azami 4 uçuş ve her uçuşta en fazla 200 yolcu bulunmasına karar verildi.

Bakanlar Kurulu, Coronavirüs önlemlerini uzattı ve bazı yeni açılımlar için karar üretti.

Pazar hariç gece 22.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ve Pazar günleri tüm gün sokağa çıkma yasağı devam edecek.

29 Mart Pazartesi okulların 12. sınıflarının açılabilmesi amacıyıla 12. sınıf öğretmenlerine, öğrencilerine ve pesonele antijen test yapılacak.

Bakanlar Kurulu’nun açıkladığı kararlar arasında Ercan Havalimanı’na günde en fazla 4 uçuş ve her uçuşta en fazla 200 yolcu bulunmsı da yer alıyor.

Takım sporları ve müzik dersleri

1 Nisan’dan itibaren kapalı alanlarda takım sporlarının ve antrenmanlarının seyircisiz olarak yapılması kararı alan Bakanlar Kurulu, sanatçıların provalarını yapmasına izin verirken, sanat performanslarının ise çevrimiçi sürdürülmesi yönünde karar üretti.

İngiltere dahil bazı Avrupa ülkelerinden gelecek yolcular 14 gün karantinaya tabi olacak.

Eğitimle ilgili alınan kararla da müzik dersleri birebir yapılabilecek.

Kapalı mekanlar

Sinema, tiyatro, bar ve tavernalar, internet kafe kapalı çocuk alanları, açık büfe hizmet verenler, gece kulüpleri.