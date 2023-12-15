Bakanlar Kurulu 173 köy ve bölgeyi ‘kurak’ ilan etti, üreticiler tepki gösterdi

▶ 2022-2023 üretim yılı tarımsal kuraklık haritasını YENİDÜZEN’e değerlendiren üretici, bazı köylerin yüzde 90 oranında ‘kurak’ olarak yansıması gerekirken yüzde 50 oranında yansıdığını, bunun gerçekle bağdaşmadığını savundu.

Kağan Güler: “Kuraklık haritası çok gerçeği yansıtmıyor”

Haluk Ağa: “Bizim bölgede kuraklığın yüzde 90 olması gerekiyordu”

Rüstem Küçüker: “Bazı bölgelerde kuraklık yüzde 90 boyutunda”

İbrahim Çavuş: “Bizim bölgede yüzde 50, 70 ve 90 da kuraklık var”

Salih Tuğral: “Genel itibariyle adaletli bir harita çıktığını düşünüyorum”

Serap ŞAHİN

Bakanlar Kurulu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi’nin tahıl ve baklagil yem bitkilerinin ekili olduğu alanlarda yaptığı incelemeler ve Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış bilgileriyle birlikte toplamda 173 köy ve bölgeyi "2022-2023 Tahıl Üretim Yılında Kuraklıktan Zarar Gören Köy ve/veya Bölge" olarak ilan etti.

Genel Tarım Sigorta Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi tarafından kuraklıktan etkilenen 173 köy ve bölgede yüzde 50 kuraklığa giren 227,800 dönüm, yüzde 70 kuraklığa giren 266,658 dönüm ve yüzde 90 kuraklığa giren 664,320 dönüm alan tespit edildi.

Alaniçi Köyü ve civarının bazı bölgeleri yüzde 50, bazı bölgeleri ise yüzde 70 kurak olarak tarımsal kuraklık haritasına yansıdı, bölgede kuru tarım yapan üreticiler YENİDÜZEN’e haritayı değerlendirdi.

Kağan Güler isimli üretici, haritanın gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, dağılımın adaletli olmadığını söyledi. Haluk Ağa isimli üretici; bölge kuraklığının yüzde 90 olması gerektiğini belirtti, hesaplama süresinin çok uzun sürdüğünü söyledi. Rüstem Küçüker isimli üretici de, bölgenin yüzde 90 oranında da kayıtlara girebileceğini ancak yüzde 70’in de olabileceğini belirtti ve dengeli bir dağılım olduğunu söyledi. İbrahim Çavuş isimli üretici, dağılımda ortalamayı baz aldıklarını belirtti, sonucun normal olduğunu ifade etti. Salih Tuğral isimli üretici ise genel olarak kurak bir yıl geçtiğine işaret ederek adaletli bir harita olduğunu belirtti.

Üreticiler, geçmiş dönemlerde ödemelerin Ağustos-Eylül gibi yapıldığını ancak bu sene çok geç kalındığına da dikkat çekerek, ödemelerin bir an önce yapılması gerektiğini belirttiler.

ÜRETİCİLER NE DEDİ?

Kağan Güler: “Kuraklık haritası çok gerçeği yansıtmıyor”

“Kuralık haritası çok gerçeği yansıtmıyor gibi görünüyor. Bizim bölge yüzde 70 kurak görünüyor. Akova tarafı bizden daha iyi durumdaydı. Onlar da yüzde 70 kurak olarak kayıtlara geçti. Başka yerlerde yine aynı şekilde yüzde 50 girmesi gereken yerler yüzde 70 ya da yüzde 90 olarak girdi. Hiç kuraklık olmayan yerler yüzde 50 girdi. Örneğin Luricina gibi (Akıncılar). Adamlar araziyi hiç biçmedi ama yüzde 50 kurak olarak kayıtlara geçti. Hiçbir şey olmayan yere yüzde 50 kuraklık, olan yere de 70 ve 90 adaletli değil.”

Haluk Ağa: “Bizim bölgede kuraklığın yüzde 90 olması gerekiyordu”

“Haritada bizim bölge için yüzde 70 denildiğinde göre demek ki bazı yerlerde hiç biçim olmadı. Bazı yerlerde yüzde 100, bazı yerlerde yüzde 70 ve yüzde 50. Hesaplanması çok uzadı. Bu sürede Tarım Bakanı da değişti. Bizim bölgede kuraklığın yüzde 90 olması gerekiyordu. Herkes üretici, herkes mağdur. Kuraklığın Ağustos ayında ödenmesi gerekiyordu. İnsanların tarla kiraları sözleşme olarak Ağustos ayında biter ve bütün tarla sahipleri parasını ister. Şu ana kadar gübre borcunu ödeyememiş üretici var ve yüzde 45 faiz işliyor.”

Rüstem Küçüker: “Bazı bölgelerde kuraklık yüzde 90 boyutunda”

“Bizim bölge kuraklık olarak yüzde 90’a girse de olurdu çünkü bazı bölgelerde kuraklık yüzde 90 boyutunda. Ama yüzde 70 de olabilir. Yüzde 50’ye giren bölgeler Sandallar ovasıdır. Bence bizim bölge dengeli oldu.”

İbrahim Çavuş: “Bizim bölgede yüzde 50, 70 ve 90 da kuraklık var”

“Bana göre bizim bölgede yüzde 50, 70 ve 90 da kuraklık var. Ama ortalamayı koydular. Bence normaldir diye düşünüyorum. Bizim bölgemiz için bence doğruyu yansıtıyor. Bazı bölgelerde hiç biçilmeyen araziler var. Bizim bölgede en azından bir şeyler çıktı. Geçmiş yıllarda ödemeler Eylül ayında çıkmış olurdu. Henüz çıkmadı onu bekliyoruz.”

Salih Tuğral: “Genel itibariyle adaletli bir harita çıktığını düşünüyorum”

“Bana göre bizim bölge yarı kurak. Çünkü arpalarımız olmamıştı. Genel itibariyle kurak bir yıl geçirdik. Tüm üreticiler mağdur olmayacak bir şekilde düzenleme oldu. Genel itibariyle adaletli bir harita çıktığını düşünüyorum. Umarım en kıs sürede ödemeler de olur. Üreticilerin erken zamanda parayı alıp borçlarını ödemesi gerekiyor.

Kuraklıktan zarar gören köy ve bölgeler:

Lefkoşa ilçesi: 43 Köy

Mağusa ilçesi: 46 Köy

Girne ilçesi: 17 Köy

İskele İlçesi: 46 Köy

Güzelyurt ilçesi: 21 Köy

Lefke İlçesi: -