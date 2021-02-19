Bakanlar durum değerlendirmesi yapacak

Başbakan Ersan Saner başkanlığında 14.00’te toplanacak bakanlar, pandemi süreci ve ekonomik sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık’ta yer alacak toplantının saat 14.00’te başlaması bekleniyor.