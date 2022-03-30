Bahisten güney 12,9 milyon Euro kazandı

Kıbrıs Cumhuriyeti Ulusal Bahis Otoritesi (NBA) tarafından salı günü açıklanan finansal verilere göre, güneydeki bahis sektörü 2021'in dördüncü çeyreğinde COVID-19 öncesi seviyelere geri döndü. 2021 yılı boyunca vergi ve katkılardan devletin kasasına toplam 12,9 milyon Euro girdi.

A ve B sınıfı bahis şirketlerinin Q4 kapsamlı geliri (ödeme), yıllık bazda% 16'lık bir artışla 226,3 milyon Euro tutarındaydı. 2021 boyunca bahis şirketlerinin kapsamlı geliri 783,5 milyon Euro iken, 2020'de 620,8 milyon Euro ve 2019'da 766,7 milyon Euro oldu.

2021'deki %10'luk vergilendirmeden elde edilen devlet geliri 9,9 milyon Euro olurken, devlet 2021'de % 3'lük bir katkıdan da 2,97 milyon Euro elde etti.

Öte yandan engellenen kumar sitelerinin sayısı 2021'in üçüncü çeyreğine kıyasla % 2 arttı. 335 yasa dışı site Otorite tarafından kara listeye alındı.