Bahisten güney 12,9 milyon Euro kazandı
Güneyde 2021 yılı boyunca bahis sektöründen alınan vergi ve katkılardan devletin kasasına toplam 12,9 milyon Euro girdi.
Kıbrıs Cumhuriyeti Ulusal Bahis Otoritesi (NBA) tarafından salı günü açıklanan finansal verilere göre, güneydeki bahis sektörü 2021'in dördüncü çeyreğinde COVID-19 öncesi seviyelere geri döndü. 2021 yılı boyunca vergi ve katkılardan devletin kasasına toplam 12,9 milyon Euro girdi.
A ve B sınıfı bahis şirketlerinin Q4 kapsamlı geliri (ödeme), yıllık bazda% 16'lık bir artışla 226,3 milyon Euro tutarındaydı. 2021 boyunca bahis şirketlerinin kapsamlı geliri 783,5 milyon Euro iken, 2020'de 620,8 milyon Euro ve 2019'da 766,7 milyon Euro oldu.
2021'deki %10'luk vergilendirmeden elde edilen devlet geliri 9,9 milyon Euro olurken, devlet 2021'de % 3'lük bir katkıdan da 2,97 milyon Euro elde etti.
Öte yandan engellenen kumar sitelerinin sayısı 2021'in üçüncü çeyreğine kıyasla % 2 arttı. 335 yasa dışı site Otorite tarafından kara listeye alındı.