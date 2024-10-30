Bah’ın ölüm sebebi yüksekten düşmeye bağlı kırıklar ve iç kanama

Polis, dengesini kaybederek yüksekten düşen ve hayatını kaybeden Yaya Bah’ın ölüm sebebinin yapılan otopsiyle, “yüksekten düşmeye bağlı pelvis kemiği ve sakral omurga kırıkları, iç organ yaralanmaları ve iç kanama” olarak belirlendiğini açıkladı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da, 26 Ekim'de bir apartmanın 3’üncü katındaki balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren 32 yaşındaki Yaya Bah'a otopsi yapıldı.

Otopside Bah'ın ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı pelvis kemiği ve sakral omurga kırıkları, iç organ yaralanmaları ve iç kanama” olduğu tespit edildi.