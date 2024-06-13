Bahçeli: "AKP ve CHP ittifak yapsın, 6'lı masa da destek versin"

Türkiye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün gerçekleşen TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

“Türk Siyasetinde Normalleşme ve Yumuşama iddialarıyla Milliyetçi Hareket Partisi’ne Düzenlenen Siyasi Operasyonlar" başlıklı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, "siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışlarını temel alınarak çok bilinmeyenli yeni bir denklem kurulmak istendiği gözlemlenmektedir" denildi.

MHP'nin "iyi niyetli, yapıcı, yol açıcı, millet ve ülke lehine olduktan sonra söz konusu diyalogları makul ve mantıklı değerlendirmekten en ufak rahatsızlık duymayacağı" söylenirken şöyle devam edildi;

"Ancak sıcak gündemin üst sıralarına yerleşen temas ve görüşme trafiğinin Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef alan karalama kampanyasına dönüştüğü de her türlü izahtan varestedir. Dikkat, temkin ve titizlikle takip ettiğimiz nevzuhur gelişmelerin esrar perdesi aralandığında başka hesapların, alttan alta körüklenen farklı beklentilerin varlığı müşahede ve mütalaa edilmektedir."