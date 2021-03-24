Bahadır Aklar için 0 RH+ kan aranıyor

DEV-İŞ, bu kez de Bahadır Aklar isimli üyesi için 0 RH+ kan arandığını duyurdu. Aklar adına yapılacak kan bağışı için 0533 8326601 numaralı telefondan Yıltan İnanoğlu ile irtibata geçilebileceği ve Lefkoşa Kan Bankası’na başvurulabileceği belirtildi.

Yapılan paylaşımda; “Bahadır Aklar adına 0 RH+ kan aranmaktadır. Lefkoşa Kan Bankasına başvurulabilir. İrtibat telefon: 0533 8326601 Yıltan İnanoğlu.” denildi.