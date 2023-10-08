Bağımsızlık Yolu: "Sahte reçete yolsuzluğunun kat kat üzerinde bir yolsuzluk Aksa ile yapıldı"

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, "gündemdeki sahte reçete yolsuzluğunun kat kat üzerinde bir yolsuzluğun Aksa ile yapıldığını" iddia etti.

Ersoy Genç Tv'de katıldığı bir programda, ülkede sorunun yapısal olduğunu, bu sorunlar karşısında emekçi kesimin bedel öderken sermaye kesiminin sefa sürdüğünü ileri sürdü. Özel sektörde emekçilerin sendikasız kaldığı sürece bu cenderenin içinden çıkmasının mümkün olmadığını ifade eden Ersoy, rejim partilerinin emekçinin yanındaymış gibi demeçler verseler de sermayenin temsilcileri olduğunu savundu.

Hem sermaye hem de emekçinin çıkarlarının aynı anda savunulamayacağını da söyleyen Ersoy, "özel sektöre sendika istiyorsanız patronları karşınıza almanız gerekmektedir" dedi.Asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi talebini yineleyen Ersoy, 2 ayda bir de hayat pahalılığı ödeneğinin uygulanması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda usulsüzler yapıldığını savunan Ersoy, “Halkın olması gereken elektrik kurumunun, gerçekten halkın denetimine verilmesi, siyasetin arka bahçesi haline gelen Kıb-Tek’ten siyasi erkin elini çekmesi gerektiğini savunduklarını " belirtti.

KKTC tarihinin en “kıyak” sözleşmesinin Aksa ile yapıldığını savunan Ersoy, gündemde bulunan sahte reçete yolsuzluğunun kat kat üzerinde bir yolsuzluğun Aksa ile yapıldığını iddia etti.

Eğitim, sağlık, enerji, ulaşım gibi temel insan hakkı olan her şeyin özele devredilmekte olduğunu belirten Ersoy, bu durumun temel çözümünün kamuculuk olduğunu savundu.