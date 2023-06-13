Bağımsız adaylar, sandık kurullarında temsilci bulundurabilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimlerine bağımsız olarak katılacak adayların sandık kurullarında temsilci bulundurabileceğini bildirdi.

YSK’dan yapılan açıklamaya göre, sandık kurullarında temsilci bulundurmak isteyen bağımsız adaylar 16 Haziran’a kadar ilgili ilçe seçim kuruluna dilekçe vermesi gerekiyor.

Bağımsız adayların 3’ten fazla temsilci göstermesi halinde, ilgili ilçe seçim kurulu, ad çekme sureti ile sandık başında kalacak temsilciyi belirleyecek.