“Bağ köylerimiz yanıyor, insanların hayalleri ve hayatları kül oluyor”

Gazeteci Laukas Spatharis, Limasol bölgesinde bağ köylerini etkisi altına alan yangınlara ilişkin sosyal medya üzerinden duygusal bir açıklama yaptı.

“Öfke, hüzün ve hayal kırıklığı! Bağ köylerimiz yanıyor. İnsanlarımızın bir ömürlük emeği yanıyor. Hayalleri, evleri, malları kül oluyor” diyen Spatharis, yangından etkilenen herkesin yanında olacaklarını ifade etti.

“Elimizden geldiğince bu zor günlerde mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olacağız” diyen Spatharis, yangınla mücadele eden ekipleri de unutmadı.

Zorlu koşullarda alevlerle göğüs göğüse mücadele veren itfaiyecilere, gönüllülere ve Sivil Savunma üyelerine saygı duyduklarını belirten Spatharis, “Saygıyla eğiliyoruz ve hepsine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.