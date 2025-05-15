Baf’ta araç kundaklandı
Baf’ta son dönemde artan araç kundaklanması vakalarına dün bir yenisinin daha eklendiğin bildirildi.
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Baf’ta son dönemde artan araç kundaklanması vakalarına dün bir yenisinin daha eklendiğin bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Baf’ın “Kissonerga” bölgesinde park halinde bulunan bir aracın önceki gece kundaklandığını yazdı.
Gazete, 27 yaşındaki bir şahsa ait olan aracın yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldiğini, polisin ise soruşturmayı sürdürdüğünü aktardı.
Foto: Arşiv
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